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眾議員突取消哈岡座談 社區反彈：看不到為民服務意願

記者楊青／哈仙達岡報導
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）

聯邦眾議員桑切斯（Linda Sanchez）25日臨時取消與哈仙達岡居民的社區座談，引起華洋社區強烈反彈。哈岡華人協會和居民質疑桑切斯對社區的真正關心，以及與民眾溝通的願望。

哈岡居民代表表示，25日上午11時至下午1時本是桑切斯辦公室與哈岡社區代表見面座談的時間。因桑切斯在其服務的十個項目中明確列出了「住房」，所以華人社區代表當天派出十位準備前往，並就哈岡七街村將改成永久性遊民中心建設項目提出意見。萬萬沒想到他們人到會場，卻發現門上張貼著一張會議取消的告示，民眾摸了個大門釘。

哈岡華人協會會長方孝偉表示，民眾打電話到桑切斯辦公室詢問，對方表示是因為上午10點56分接到洛杉磯縣政府的通知，說取消租借會場，另一名辦公室人員則說是10點半左右接到洛縣政府通知，說是座談會的場地應是給65歲以上居民使用，總之就是縣政府臨時取消原來應承的租借場地。

臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協...
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協...
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）

在得知座談會被臨時取消後，華人社區代表立即在會場前舉行抗議行動，部分民眾在現場照片上特別加上「Ms. Congresswoman, You disappointed us」，「 Missing Congresswoman losing supporters」的橫標，表達強烈不滿。抗議的居民表示，當天的座談不是會談，而是桑切斯每年都要為選區民眾服務聽取選民意見的會議，竟在最後一分鐘取消，實在看不到民選官員為民服務的意願。

哈岡華人協會表示，早在上個月初洛縣政府舉辦永久遊民中心建設計畫通告會前，華人協會就通知了包括桑切斯以及該區的加州參、眾議員，邀請他們一起與會聽取民眾意見，遺憾的是，沒有一個人出現。居民相信這些民選官員之前都聽到民眾對於該項目的一些意見，「集體缺席」，讓居民非常失望。

哈岡華人協會表示，本周末哈岡民眾計畫舉行三場大規模的集會及遊行抗議活動，相關消息也通知了各級民選官員辦公室。

反對在設施不完善情況下，倉促在當地建設永久性遊民中心的哈岡居民表示，他們將向洛縣政府抗爭到底。在27日本周六的首次集會之後，他們還計畫在兩周後再度集會抗議，6月26日再度舉行大規模抗議行動，期望數千人參加。

臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協...
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協...
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協...
臨時被通知取消會議，哈岡居民與國會議員辦公室對話擱淺，民眾義憤填膺。（哈岡華人協會提供）

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