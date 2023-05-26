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在家裝充電樁可申請補助 最高可獲500元

記者子為／洛杉磯報導
住宅充電樁激勵計畫將給予符合條件的大多申請者250元的補貼。（南加州愛迪生公司臉書）
住宅充電樁激勵計畫將給予符合條件的大多申請者250元的補貼。（南加州愛迪生公司臉書）

為鼓勵民眾在家安裝充電樁及使用電車，以達到節能減排的目的，南海岸空氣品質管理局和「移動污染源空氣污染減少審查委員會」共同制定了住宅充電樁激勵計畫（Residential EV Charging Incentive Program），給予符合條件的大多申請者250元補貼，低收入申請者可獲高達500元補貼。

該計畫面向南海岸空氣品質管理局管轄範圍內的所有居民，包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣（Riverside）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）內的絕大部分地區。目前在家安裝充電樁的價格，大多在400到800元之間，該計畫為民眾降低購買住宅充電樁的成本，為符合條件的居民提供250元安裝補貼，或報銷安裝費用（二者之間取最低價），符合低收入定義的居民，可領取最高達500元的安裝補貼，該計畫的補貼採取先到先得的方式進行發放。

根據項目要求，符合以下條件的居民可以申請該補貼：充電樁將要在家放置至少三年，並且屬於永久性安裝，而非臨時性安裝；必須是硬接線安裝（hard-wired installations）；申請人需要獲得所在城市開具的電氣安裝許可證；充電樁必須是新的住宅二級充電器（Level 2 EV Charger，240V) ，需已通過保險商實驗室（Underwriters Laboratories Inc，簡稱UL）認證，或經由同等國家認可的實驗室認證。

申請者須準備的文件包括：建築和安全許可的最終版本、充電樁購買證明、水電費帳單（utility bill）複印件、所擁有電車在DMV註冊證明（包括BEV, PEV, PHEV），以及安裝充電樁的照片。一旦申請被視為完成，工作人員預計能在8到12周內發出補貼。

從23年4月2日起，自行安裝的充電樁將不再擁有獲得該項補貼的資格。

低收入者若想申請到更多補貼，需提供低收入資格的證明，即提交以下最近12個月的文件：水電費帳單的第一頁，需表明申請人收到了CARE，或CalWORKS或TANF會員卡計畫的援助。

若想了解項目詳情及進行申請，可參考官方信息： http://www.aqmd.gov/home/programs/community/community-detail?title=ev-charging-incentive。

標綠區域為南海岸空氣品質管理局的轄區，轄區內居民皆可申請該項目。（SCAQMD）
標綠區域為南海岸空氣品質管理局的轄區，轄區內居民皆可申請該項目。（SCAQMD）

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