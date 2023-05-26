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天使隊台灣日 1700名鄉親High翻

記者張庭瑜／洛杉磯報導
台灣日活動中，許多僑胞身著台灣日紅衣，熱情參與並一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
台灣日活動中，許多僑胞身著台灣日紅衣，熱情參與並一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

南加州橙縣安那罕（Anaheim）天使球場5月24日晚舉辦睽違已久的「台灣日」活動，由洛杉磯天使隊對陣波士頓紅襪隊。當日1700名台灣鄉親一同到場共襄盛舉，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀出席，並代表開球。僑胞們更是身穿「天使隊台灣日」專屬紅球衣，現場一片紅火，充滿了台灣獨特的熱情與活力，熱力感染全場。

視頻來源：記者張庭瑜

在比賽前由樂天女孩啦啦隊率先帶來了精采的活力表演，他們的熱情舞蹈和歡呼聲點燃了球場氣氛。緊接著，紀欽耀處長進行開球儀式，他準確的投球引起了觀眾歡呼和喝采。活動吸引來自橙縣、洛杉磯縣和洛杉磯市的僑民參與；嘉賓尚有紀欽耀夫人黃慧如、台灣會館董事長陳柏宇、僑務諮詢委員邱垂煌、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如等，共同見證這場具有特殊意義的活動。 

長榮航空為天使隊贊助商，天使隊只要擊出一支全壘打，長榮航空就會捐1000元，並出...
長榮航空為天使隊贊助商，天使隊只要擊出一支全壘打，長榮航空就會捐1000元，並出現在大螢幕上，圖為昨日超級巨星大谷翔平打出全壘打時跑壘畫面。（本報資料照）

這場「天使隊台灣日」由台灣兄弟象退役球員戴于程發起，他目前擔任美國Rocks Baseball的負責人兼南加棒球教練。戴于程表示，活動是受到之前中華隊在經典賽上的出色表現啟發，在此基礎上開始策畫活動，並得到長榮航空的LOGO贊助。此外，尚得到「Hello Taiwan」、橙縣台灣周籌備委員會、台灣會館等僑團的大力支持。樂天女孩啦啦隊也為活動增添活力，戴于程並希望將「台灣日」打造成每年舉辦一次的盛事。

僑胞們興奮地揮舞著雙手，展現出滿懷熱情和興奮的情緒。他們坐在台灣日活動現場，為球...
僑胞們興奮地揮舞著雙手，展現出滿懷熱情和興奮的情緒。他們坐在台灣日活動現場，為球隊加油助威。（記者張庭瑜／攝影）

柑縣台美商會會長陳啟耕表示，這是他第一次參加這樣的活動。他對台灣有這樣的機會讓主流社會更了解台灣，包括紀欽耀處長的投球，以及樂天女孩啦啦隊的精采演出，感到非常開心。許多台僑和當地居民都能親眼目睹台灣的美女啦啦隊，在美國這樣的大型棒球場上表演，這在某種程度上與美國的啦啦隊有所不同。此外，樂天女孩啦啦隊的表演音樂使用中文歌曲，讓這個主流的棒球場上能夠響起華語音樂，並由台灣人表演，實在是非常的棒。

他感謝樂天女孩啦啦隊遠道而來，也感謝這麼多協辦單位與他們一起合作舉辦這次活動。他希望明年和未來都能夠有更多這樣的活動，吸引更多的台灣僑民參與。

台灣日活動現場，許多民眾身著鮮紅的台灣日服飾，紛紛展現著台灣精神，象徵著對台灣的...
台灣日活動現場，許多民眾身著鮮紅的台灣日服飾，紛紛展現著台灣精神，象徵著對台灣的熱愛和支持。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀表示， 他非常高興能夠參加洛杉磯天使球場舉辦的台灣日活動，並在比賽中代表台灣投球。他首次參與這樣的活動，感到非常榮幸。提到棒球是台灣的國球，台灣男孩從小就熱愛這項運動。雖然他在工作和學業之後沒有太多時間打球，但為了這次活動，他特地找來台灣戴教練幫助他恢復球技。

在台灣僑民的熱情加油聲中，比賽最終是洛杉磯天使隊以7比3戰勝波士頓紅襪隊，也為活動畫上圓滿句號。

天使 洛杉磯 橙縣

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