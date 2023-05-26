人與事／鋼琴教師變作家 黃怡傳遞真善美

華文作家黃怡（筆名：藍蝶兒 ） 。（受訪人提供）

華文作家黃怡（筆名：藍蝶兒）從事寫作十餘年，即使退休 後仍筆耕不輟，至今完成作品有數百萬字之多。最近，她撰寫關於藝術家丁紹光的紀實文學作品，在中國各大網絡媒體連續刊載，吸引不少讀者。她說，從鋼琴教師到作家，其中經歷的艱辛只有自己知道。她希望用寫作，將人間「真善美」寫出來，再還給人間。

黃怡表示，要做自己能做的事、做喜歡的事，寫真情故事，讓自己人生更精采。她曾是獲得加州 許可的鋼琴教師，教過不少學生。她說，教鋼琴讓她可以在美國謀生，不過，她還有寫作的願望。於是在教鋼琴之餘，她拿起筆開始爬格子，後來逐漸學習使用電腦寫作。經過多年積累，如今不論長篇和短篇小說 ，還是散文詩歌，相繼發表在不少文學刊物上，部分作品受到好評和嘉獎。

日前她完成了一部新作，是關於著名藝術家丁紹光的紀實文學，於2023年4月9日在中國國內各大網路媒體上連載，獲得不少讀者閱讀欣賞。她說，無論在藝術和文學領域，丁紹光老師都是她的恩師，給予她很多指導和幫助，同時，還為她的第一部長篇小說「飛」作序，所以她一直感恩在心。

黃怡說，她心中的偶像就是外婆，因為她從小就經歷很多磨難，是外婆撫育她成長。外婆精於琴棋書畫。她還記得在童年時，每到夜晚外婆總是唱詩和講故事伴著她進入夢鄉，正是外婆將熱愛音樂文學的種子播種在她幼小心靈。雖然她在2008年才開始正式寫作，但一句「永遠不會太遲」（It's never too late!）銘記在她心中，始終沒有忘記，也鼓勵她從零開始，一步一腳印走在文學的創作路途上。

如今她出版的作品包括青春三部曲「小城少女」、「逃離、歷險」、「丹尼和菲菲」，以及「我的1979」和「清華園的愛人」等，其中多篇小說、詩歌散文在海內外文學平台獲獎和得到好評，也讓更多讀者開始關注。