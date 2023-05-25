羅蘭學區狼師案 賠償95萬和解

圖為羅蘭學區案發赫利小學。（谷歌圖）

洛杉磯 縣聖蓋博谷東邊華生比例極高的羅蘭學區 （RUSD），一名狼師涉嫌性虐女生一案，23日公布訴訟和解結果，學區賠償受害者近百萬元。

洛杉磯縣高等法院法官斯奇珀（Barbara M. Scheper），在法庭聽證時批准了這項和解協議。羅蘭學區賠付95萬元，在扣除律師費及其他費用後，約49.5萬元給受害女生，檢方未透露女孩真實姓名，只稱她為Jane RPV Doe，現年15歲。被告學區的辯護律師否認學區在案中有任何失職行為。

根據訴狀，原告2015年9月至2018年2月，在赫利小學（Hurley Elementary School）上學期間，遭到一名教師在校區內性侵 犯、性虐待和騷擾，作案地點包括教室和電腦室。訴狀指出，教師性虐行為包括撫摸和觸碰，還有擁抱及親吻。

根據訴狀，學區在整個案發過程存在失職過錯，校方管理人員並未採取任何制止行動，且這名狼師並未獲得適當培訓和監管，「事實上，被告不法行為完全導致了原告和其他未成年人受到侵害。」

訴狀聲稱，不法狼師實施的性虐待行為，導致受害者進行正常、合理及有意義互動方面出現障礙，這些互動包括與受害者平時信任的人，以及建立親密關係和家庭成員間。訴狀也指出，因導致原告互動能力的缺失，無法重新獲得信任、信心價值觀，受害者出現嚴重情緒困擾，包括焦慮、緊張和恐懼。

法庭文件內容顯示，學區辯護律師指出，受害女孩提到學區未有任何針對她的作為，受害女孩認為學區應該預先知道該教師的危險傾向，但並未阻止事態發展。

學區律師表示，「原告試圖說明學區的不作為，無形中對教師性虐行為起到助推作用，這是完全不合理且無事實依據的。」

羅蘭學區家長Joyce Yu表示，對學區發生這樣的案件感到震驚。作為家長，誰也不會因為要獲取這樣的賠償，讓子女在校區遭受不法對待。家長關心子女在學校安全要有充分保障。同時隨著社交媒體資訊多元，學生很小就獲得各種信息，有的信息對未成年孩子身心健康產生危害。希望學區能給以正確引導，同時對教師培訓監管，避免類似事件在學區再次發生。

華裔教委陳正治（Cary C. Chen）指出，在任何職場，超越道德規範的行為是被零容忍的，給被害人造成的任何傷害永遠無法彌補。而事先的教育防範，才能最大程度保證避免不法行為發生。