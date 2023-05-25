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高院裁決 洛縣恢復零元保釋

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯縣警局24日起針對輕罪和非暴力重罪而被捕的個人，採取零元保釋金政策。（LASD）
洛杉磯縣警局24日起針對輕罪和非暴力重罪而被捕的個人，採取零元保釋金政策。（LASD）

加州高等法院法官里夫 (Lawrence P. Riff) 5 月 16 日裁示，包括金錢保釋在內的保釋條件，違反了憲法的正當程序，因此發布一項初步禁令，即洛縣警局（LASD）和洛市警局（LAPD）在嫌犯過堂（arraignment）之前，不得申請或執行洛杉磯高等法院2022年重罪保釋，和 2022年違規和輕罪保釋金時間表，導致「零元保釋」政策（Zero-bail policy）恢復生效。對此，洛縣警局24日提出新政策回應。

傳統上當有人被捕時，執法人員會提出指控，並附有特定的保釋金數額。但那些付不起這筆錢的人，必須在監獄裡等待，直到上法庭。但根據洛縣警局新政策，現在不能要求一些被捕者在過堂前獲得現金保釋，也就是改為零元保釋金政策。

但洛縣警局指出，新政策只適用於因輕罪和非暴力重罪而被捕的個人。但那些因性犯罪、家庭暴力和涉及武器的犯罪而被捕的人，並不適用零保釋金政策。而那些在零元保釋期間再犯罪的屢犯，可以被要求支付現金保釋金。

該禁令將在60天內繼續有效，以便讓洛杉磯縣和洛杉磯市有時間制定一個如法官里夫所說的「符合憲法、有效、具體」的計劃，處理那些因入店行竊和破壞公物等輕微罪行而被捕的人。

但是，該裁決不會影響假釋（Parole）和緩刑撤銷（Probation Revocations），除非它們屬於初步禁令的預先過堂條款。假釋或緩刑令在簽發前要經過司法審查。該裁決僅適用於過堂前的被捕者。被高等法院還押的囚犯將繼續被洛杉磯縣監獄系統接納。

加州高等法院法官里夫在「烏爾基迪訴訟洛杉磯」（Urquidi vs. Los Angeles）的集體訴訟案中，認同原告的立場。六名原告聲稱，他們因支付不起保釋金而承受負面影響，包括失去工作、與家人分離，以及失去醫療照顧。該訴訟旨在終止使用現金保釋，認為原有的保釋金制度對富人有利，但對拿不出錢的窮人不公平。

里夫表示，人們因無力支付而被扣押，這可能侵犯了他們的憲法權利。當有人被捕時，執法人員會提出指控，並附有特定的保釋金數額。而那些負擔不起保釋金的人必須在監獄裡等待，直到上庭，並不合乎憲法。

洛杉磯 洛縣 監獄

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