新財年增千名警員 洛縣警局難達標

洛縣警局局長盧納（右）希望增加警力和分局長名額。（洛縣警局臉書）

洛杉磯 縣2023/2024年度預算 案本周出爐，430億元預算最大的分配之一為遊民項目。洛杉磯縣警察 局希望增加1100名警員，增加分局長的名額，增加監獄系統的管理預算和警員巡邏配備。預算案預計6月26日敲定。

洛縣警察局的這些要求似乎超出洛縣首席執行官Fesia Davenport建議，新財年給縣警局的40億元預算計劃。

洛杉磯縣警察局各分局長期以來都只設一名警長，但洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，他希望在像東洛杉磯分局、康普頓分局那樣治安問題較多的地區，設立兩名分局長，一人專注行政職責，另一人專注社區活動。他同時認為有必要對因過度擁擠，而陷入訴訟的縣監獄增加經費，比如安裝數位監控系統來追踪囚犯和獄警的行踪。

盧納表示，目前洛杉磯縣警察局警員空缺1100人左右，不僅對社區治安的守護造成影響，而且現有的警員常常必須強制加班，不但費用增加，還引起民怨。他表示，警察因過度使用武力和過失致死索賠，導致洛杉磯縣每年損失數百萬元的訴訟和大筆現金和解，與警員人手不足不無關係。

目前洛縣政府對縣警局增加預算的要求並未達成一致意見。一名縣政委員認為沒有必要增加警方高壓電擊槍等裝配，而南加州美國公民自由聯盟反對增加警察局的預算，稱僱傭更多的警員可能會加劇種族不平等，並引發更多的警察暴力。

目前洛杉磯縣擬議預算中的其他優先支出包括：2億8300萬元用於感化教育替代監禁，其中包括額外增加8830萬元，用於解決司法系統中種族差異的項目；4960萬元用於改善縣監獄的條件；660萬元用於重新啟動憲法警務辦公室；6億9200萬元用於減少無家可歸現象，包括投資心理健康外展、支持服務和住房計劃，該預算比去年又再增1億6000萬元。

目前人數已達11萬4106人的洛縣政府，計劃再增加：精神衛生部（DMH）195人，86名縣級醫院和診所臨床醫生，兒童和家庭服務部（DCFS）70人，森林消防員60人。