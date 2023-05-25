反對草率建永久遊民中心 哈岡華人周末3場抗議

洛縣5月4日在哈岡舉辦關於在當地建立7街村永久性游民中心（7th Ave Village at Hacienda Heights）公開說明會，哈岡近千居民前往會場表達強烈不满。（記者楊青/攝影）

反對洛杉磯縣政府擬草率在當地建立永久性遊民 中心，哈仙達岡（Hacienda Heights）計劃在本周末發起三場大規模遊行抗議，相關組織表示，只要洛縣 政府和建設計劃不改變，他們將抗爭到底，且不排除與縣府對簿公堂。

洛縣5月4日在哈岡舉辦在哈岡七街村（7th Ave Village at Hacienda Heights）建立永久性遊民中心公開說明會，，該七街村原來是汽車旅館Motel 6，在疫情時轉換為臨時遊民收容中心。哈岡近千名居民前往會場表達強烈不滿，居民認為，此規劃計劃書非常草率。4日所謂的「公聼會」，實際上是「通知會」，居民沒能表達意見，政府已宣佈要在7月份施工。不少華裔居民對洛縣府替哈岡居民決定成立「街友中心（Homeless Center）」尤其反感，覺得欺人太甚。

計劃在本周末的三場遊行和抗議活動，由哈岡華人協會發起和召集。三場集會都將在5月27日（周六）舉行，具體時間和地點分別是：第一場中午12時至下午2時，哈岡Motel 6（1154 S. 7th Ave., Hacienda Heights）附近，12時先在Motel 6集會抗議，1時遊行至附近的棕櫚小學（Palm Elementary School，14740 Palm Ave., Hacienda Heights），2時結束；第二場下午4時至6時，哈岡Von's超市（2122 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights）前集會抗議；第三場上午11時至下午6時，哈岡Von's超市購物中心，設立兩個攤位簽名連署。

哈岡居民表示，他們沒有獨立建市，現在就像是一個未成年的女子，被人家強暴了，別人還會說這對你身體有幫助、「我們被人吃了豆腐，還說這樣你的房地才會增值」，他們對此義憤填膺。

哈岡華人協會表示，並不反對在哈岡建立遊民中心，但同時要求有完整的配套設施，也確實可行的計劃，比如縣政府說計劃已非常完善，但實際情況是，目前居民人口超過5萬的哈岡，只有兩輛警車巡邏，何以應付遊民中心可以預期的複雜情況？

居民表示，他們要求洛縣對這個項目增設特別撥款，專款專用。哈岡的居民不應該為遊民中心的建設付出，降低生活品質甚至公共安全危機的代價。