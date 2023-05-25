防彈少年團藝術展登陸LA 即日起至7月

以南韓知名男團防彈少年團為主題的沉浸式藝術展近日登陸洛杉磯。（受訪者提供）

火遍全球的南韓 唱跳組合防彈少年團（亦稱BTS ）正在洛杉磯 舉辦沉浸式藝術展「BTS Exhibition：Proof」，這是該展覽走出南韓後的第一站。展覽從5月9日起對外開放，已吸引大批粉絲前去打卡和「朝聖」，不過，展覽目前收獲的評價褒貶不一。

防彈少年團是讓南韓流行音樂走向世界的大功臣，在全球都享有超高知名度。2022年，為了讓粉絲走進防彈少年團出道後九年的音樂世界，所屬公司特地舉辦了沉浸式展覽「BTS Exhibition：Proof」，已經在南韓首爾、釜山展出過，並大受歡迎。該展覽首度走出南韓來到洛杉磯，讓美國粉絲有機會進一步了解和感受防彈少年團的成長。

展覽名稱「Proof」與防彈少年團在2022年發布的專輯同名，展覽包含照片、影響、動畫、音樂等藝術形式。在展覽中，觀眾能看到防彈少年團曾經練習的影片、陪伴征戰舞台的打歌服、世界巡演的精彩照片、登上美國公告牌百大熱門單曲（Billboard Hot 100）的獎牌等，所有展覽品在一起呈現出防彈少年團從籍籍無名到火遍全球的過程。

華人張小姐是防彈少年團的忠實粉絲，已經追星八年，知道該展覽來洛杉磯時，她十分激動。不過，張小姐在參觀後表示有些失望，覺得展覽的運營不到位，場內哪裡能拍照哪裡不能並沒有標語指示，工作人員也並未告知，導致自己拍照時被工作人員勸阻，還「全程被盯著」。張小姐還指出，感覺展覽品的選擇也沒那麼用心，不過還好照片很豐富，哥哥們（指防彈少年團）都很帥，也算沒有白來。

另一位華人粉絲李小姐在看完展覽後表示，能有這樣的展覽機會已經很難得。李小姐最喜歡的部分是一個裝置藝術，該裝置是一棵掛著鞋子的樹，完美地還原了「春日」這首歌裡的場景。李小姐和張小姐都參與過此前在拉斯維加斯舉辦的一場防彈少年團主題展覽，兩人都覺得那體驗更好，而且免費。