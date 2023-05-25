南加瓦斯公司續補助 每戶最多可得500元贈款

南加瓦斯公司繼續提供贈款幫助消費者支付瓦斯帳單。（記者丁曙／攝影）

南加 瓦斯公司（SoCalGas）24日宣布，該公司的瓦斯援助基金（Gas Assistance Fund）仍可使用承諾的600萬元中的約300萬元，補助符合條件的客戶支付瓦斯（天然氣 ）帳單，每戶最多可得500元贈款。有關申請資格指南可查閱socalgas.com/GAF。

今年有超過一萬名公司客戶從天然氣援助基金中受益，該基金通過一次性提供最多500元贈款，幫助符合收入條件的客戶支付瓦斯帳單。通過該計畫，符合收入條件者可以獲得每戶最高400元的一次性補助，55歲或以上的合格申請人可額外獲得100元。贈款金額的擴大產生了積極影響，平均每個家庭收到大約300元。這些贈款幫助低收入 家庭，無需捨棄生活必需品的支出，或在撫養親人和支付瓦斯費之間做出痛苦的選擇。

瓦斯援助基金是南加瓦斯公司和大洛杉磯聯合公益會 （United Way of Greater Los Angeles）在服務範圍內的非營利組織合作，幫助符合收入條件的客戶支付瓦斯帳單。自從基金擴充以來，每戶平均補助金約為300元。