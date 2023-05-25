華裔退休長者任好市多推銷員 提醒華人試吃應排隊道謝

退休長者沈女士（左）在好市多做商品推銷員。（記者啟鉻／攝影）

華人 喜歡購物的好市多 （Costco）經常能看到從事食品、保健品、化妝品的推銷員，但華人推銷員並不多見。退休 長者沈女士可能是好市多為數不多的華人推銷員，她是在老伴過世後，覺得孤單，於是申請到好市多從事這項工作。她說，沒想到很快就收到錄用通知，且工作時發現很多有趣現象。

沈女士退休前在希望城（City of Hope ）做護士多年，她說喜歡與患者互動、愛整潔、工作充滿熱情，這些對她做推銷有很大幫助。自2022年下半年在好市多開始工作後，至今也近一年。做推銷員一周工作三天，每天四個小時，一周也有數百元收入。她很喜歡這項工作，每天都會遇到不同的顧客，有的還留下深刻印象，感覺生活很充實。

她說，食品推銷時，要求推銷員的食品台要保持整潔，與顧客友好互動。提到有些家庭如果很喜歡推銷的食品，一家好幾人就會排隊按順序拿食品品嘗，可過了一會兒，他們感覺不過癮就再次返回，這樣往返多次，有時一人還拿了好幾塊食品。也有華人顧客會來品嘗試吃，但有些人很不禮貌，不願意說謝謝，有人甚至直接插隊，將食物拿走。

她說，身為華人，遇到這樣的顧客也覺得臉紅。她提醒華人，不要這樣做，不要輕視自己。

為了激勵推銷員，若推銷的商品賣的好，主管也會提供獎勵。沈女士說，她從事推銷商品屬於商品展示服務類（CDS），與好市多是合作夥伴。她認為，好市多有些商品銷售得好，也多有這些推銷員的功勞。

不久前，沈女士在推銷一款食品時，一位白人顧客不滿意，大聲抱怨，吸引不少顧客圍觀。沈女士很生氣，就向主管辭職。但主管說：「妳做得很好，對我們很重要。顧客抱怨是小事情，不要太在意。妳要繼續做！」沈女士聽了，氣消了一大半，覺得自己的努力獲得肯定，很是高興。坦言退休後就圖個心情快樂，如果遇到令人不高興的事，真是無法接受。

沈女士年近七旬，身體很好。她說，很多華人瞧不起在好市多做商品推銷工作，就想找薪水高且輕鬆的工作。可是在美國，哪有這樣便宜的事？她提醒華人新移民，要腳踏實地、改變觀念，入鄉隨俗。在美國靠自己能力賺錢，無論賺多賺少，都不是丟人的事。尤其是年長者，盡量多做自己力所能及的事情，吸收新東西，保持身心健康，千萬不要給子女添麻煩。