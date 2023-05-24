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Encinita雙語小學 羅斯密學區外也能讀

記者子為／羅斯密報導
羅斯密學區Encinita小學的中英文雙語沉浸式課程現正火熱招生中。（Encinita小學提供）
羅斯密學區Encinita小學的中英文雙語沉浸式課程現正火熱招生中。（Encinita小學提供）

羅斯密學區（Rosemead School District）的Encinita小學（Encinita Elementary School）的中英文雙語沉浸式課程（Dual Language Mandarin，DLI） ，現正招生中。招收幼兒園到三年級的學生，為學生提供學習英語和中文的機會，羅斯密學區之外的學生也可以轉學至Encinita小學。

在雙語課程中，學生將學習中文口語、繁體中文字和拼音。課程將使用50%中文和50%英文授課，包括英語語言藝術和數學等核心科目的中英文教學。

影音源自：Encinita小學

雙語沉浸式教學項目的益處是多方面，它能提升學生對其他語言和文化的意識和尊重，同時能提高認知能力，包括聽力、一般推理和問題解決能力。根據數據，完成該項目的學生在標準化考試中表現出色，能獲得更豐富的教育和職業機會。Encinita小學所提供的資源還包括：戶外花園及自然研究；21世紀學習環境；科學、技術、工程、藝術、數學的教學（STEAM）；以及課後輔導照護等。

參與該項目的學生家長Eng女士表示，因為自己和先生都不會中文，所以包括女兒在內的全家都從這個項目中有所收穫，看見女兒在生活中能識別出越來越多漢字，她備感驕傲。另一位家長Cheng女士表示，女兒回家後會唱許多中文歌謠，能感覺到她對學中文的喜悅，她認為這種雙語學習還能幫助孩子培養包容文化多元的精神。還指出，最挑戰的部分是作業，但老師會給予很多支持和幫助，所以也不必擔心。

Encinita小學是獲PBIS 金獎的學校，作為燈塔學校的領導者，Encinita小學為學生提供各種機會， 致力於培養每位學生的領導能力。他們的使命是「人人都是領導者！人人都是學習者」，鼓勵整個社區參與所有學生的學業和品格發展。Encinita 學生將獲得終身技能，校方將幫助他們成為成功的社會貢獻者。利用多元化的學生群體來教導人與人之間的差異與尊重，從而培養學生對社區、國家和世界觀。

想了解該項目的詳情和報名信息，可聯繫Encinita小學校長Sam Joo: 626-286-3155，如想親自走訪，或參觀雙語課堂，校長也願意帶領參觀。感興趣的家長可，在羅斯密學區官網填寫意願表：https://shorturl.at/hmv09。

在雙語課程中，學生將學習中文口語、繁體中文字和拼音，課程將使用50%中文和50%...
在雙語課程中，學生將學習中文口語、繁體中文字和拼音，課程將使用50%中文和50%英文授課。（Encinita小學提供）

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