小學旁高速路擴建 阿市議會澄清 盼市民放心

阿市市議會5月22日批准擴建改造的資助協議。（市議會截屏）

最近一段時間，洛杉磯縣華人 聚居城市阿罕布拉 市（Alhambra）市民，對在弗里蒙特小學（Fremont Elementary）旁邊的高速公路擴建，紛紛提出強烈反對意見。阿市市議會5月22日例會時澄清，該項目尚在調研階段，需漫長的過程才能拿出具體方案，希望市民放心，市政府將為創建安全城市做最大的努力。

阿市22日晚的市議會，包括華人在內的很多市民參加，大家齊聲反對在弗里蒙特小學旁邊的高速公路進行匝道擴建。阿市最近獲得一筆交通撥款是2億4500萬元，市府計畫對市內高速公路坡道進行多項改革，其中一項涉及在弗里蒙特小學旁邊的高速公路匝道擴建，但此項提議受到眾多市民和家長的強烈反對。

市民代表認為，擴建高速公路匝道不僅不能解決交通擁擠問題，反而會對學生、年長者、步行者、騎自行車的人帶來更多危險，同時造成空氣污染等問題，建議應把這筆撥款用於建立更安全的城市，創建一個更好的交通環境。當天會議上，弗里蒙特小學二年級的學生代表發言表示，反對擴建項目，希望自己和同學都能安全上下學。

對於市民發表的反對意見，市議員Sasha Renée Pérez澄清，22日的市議會並非投票 決定通過某個擴建項目，只是對收到的這筆撥款資金進行投票表決，批准是否繼續推進城市改造，對於具體的項目計畫，目前還在調查研究階段。

市議員Sasha Renée Pérez表示，具體的項目計畫還在調查研究階段。（市議會截屏）

城市經理Jessica Binnquist解釋，將深入研究各項擴建項目，其中包括弗里蒙特小學旁邊的高速公路擴建，詳細調研交通擁堵、空氣質量、噪音等問題，最終才會給出具體方案。她表示這會是一個漫長過程，只有當調研確定擴建項目確實對居民有益時，才會繼續推進。