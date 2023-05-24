賴正光：免疫學將扮演重要角色

百進生科創辦人賴正光堅信，成功乃源於辛勤付出與耐心等待，並持續不斷精進自我學習。（記者張庭瑜／攝影）

百進生技創辦人暨執行長賴正光指出，新冠疫情讓全世界對免疫系統更加重視，免疫學在各領域的研發中扮演重要角色，他一直致力於免疫學的研究，並將其應用於疾病和傳染病的分析體系。

繼去年捐款2500萬美元給聖地牙哥加州大學 （UCSD）生物工程系之後，他近日又捐款1億美元給麻州波士頓 布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital），用於興建以他為名的免疫學研究所，備受各界矚目。百進生技總部位於南加聖地牙哥，賴正光接受本報專訪，暢談他的生醫理念。

賴正光解釋為何這次選擇在波士頓捐款而不是聖地牙哥，原因是波士頓擁有優越的產業生態系統，該地區集合學校和醫院等設施，這對他的目標非常有利。他認為波士頓擁有全球最集中和最優秀的人才，這增加了他取得成功的機會。此外，他強調資金對研究的重要性，波士頓提供優秀的人才和更多的資金支持，這有助於他持續推進研究工作。

賴正光分享了他的兩位榜樣——Georges Köhler和César Milstein。他講述兩位先輩的突破性研究，讓單株抗體的生產成為可能，也對免疫學和醫藥領域產生重大影響。（記者張庭瑜／攝影）

賴正光提到多年來與哈佛醫學界合作，每年他都會拜訪他們了解是否有新的發現。他解釋了他明確的目標，即從研究到治療和治癒的免疫學研究。他強調他們公司的研究，主要是在利用其他研究人員的發現基礎上，進行蛋白質生產和抗體開發。這些抗體可以應用於學術機構、藥廠或醫院，並且可以用於促進新藥發現或療法。

他並解釋「賴正光免疫學和炎症基因研究中心，簡稱賴正光免疫學研究所」（the Gene Lay Institute of Immunology and Inflammation）也將與醫院合作，他們有病人和醫生參與臨床實驗等活動。

他強調目前與醫院的合作非常良好，能夠快速獲取新的研發成果。提到他的研究所和其他附屬機構一起工作，共同進行免疫研究和開發，這使他能夠充分利用資源和創造價值，因此他對在波士頓進行研究的機會感到興奮，將致力於在免疫領域做出重要貢獻。

賴正光談及他對免疫學的興趣時表示，這源於多年的研究和探索。他回顧自己從獸醫轉行至免疫學的原因，指出在研究中意識到抗體在免疫系統中的重要性後，便專注於抗體的研究和應用。提及抗體治療和診斷的潛力，以及抗體在治療癌症等疾病中的應用，深入解釋免疫學的發展以及抗體研究的重要性。