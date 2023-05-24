我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

賴正光：免疫學將扮演重要角色

記者張庭瑜／洛杉磯報導
百進生科創辦人賴正光堅信，成功乃源於辛勤付出與耐心等待，並持續不斷精進自我學習。（記者張庭瑜／攝影）
百進生科創辦人賴正光堅信，成功乃源於辛勤付出與耐心等待，並持續不斷精進自我學習。（記者張庭瑜／攝影）

百進生技創辦人暨執行長賴正光指出，新冠疫情讓全世界對免疫系統更加重視，免疫學在各領域的研發中扮演重要角色，他一直致力於免疫學的研究，並將其應用於疾病和傳染病的分析體系。

繼去年捐款2500萬美元給聖地牙哥加州大學（UCSD）生物工程系之後，他近日又捐款1億美元給麻州波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital），用於興建以他為名的免疫學研究所，備受各界矚目。百進生技總部位於南加聖地牙哥，賴正光接受本報專訪，暢談他的生醫理念。

賴正光解釋為何這次選擇在波士頓捐款而不是聖地牙哥，原因是波士頓擁有優越的產業生態系統，該地區集合學校和醫院等設施，這對他的目標非常有利。他認為波士頓擁有全球最集中和最優秀的人才，這增加了他取得成功的機會。此外，他強調資金對研究的重要性，波士頓提供優秀的人才和更多的資金支持，這有助於他持續推進研究工作。

賴正光分享了他的兩位榜樣——Georges Köhler和César Milst...
賴正光分享了他的兩位榜樣——Georges Köhler和César Milstein。他講述兩位先輩的突破性研究，讓單株抗體的生產成為可能，也對免疫學和醫藥領域產生重大影響。（記者張庭瑜／攝影）

賴正光提到多年來與哈佛醫學界合作，每年他都會拜訪他們了解是否有新的發現。他解釋了他明確的目標，即從研究到治療和治癒的免疫學研究。他強調他們公司的研究，主要是在利用其他研究人員的發現基礎上，進行蛋白質生產和抗體開發。這些抗體可以應用於學術機構、藥廠或醫院，並且可以用於促進新藥發現或療法。

他並解釋「賴正光免疫學和炎症基因研究中心，簡稱賴正光免疫學研究所」（the Gene Lay Institute of Immunology and Inflammation）也將與醫院合作，他們有病人和醫生參與臨床實驗等活動。

他強調目前與醫院的合作非常良好，能夠快速獲取新的研發成果。提到他的研究所和其他附屬機構一起工作，共同進行免疫研究和開發，這使他能夠充分利用資源和創造價值，因此他對在波士頓進行研究的機會感到興奮，將致力於在免疫領域做出重要貢獻。

賴正光談及他對免疫學的興趣時表示，這源於多年的研究和探索。他回顧自己從獸醫轉行至免疫學的原因，指出在研究中意識到抗體在免疫系統中的重要性後，便專注於抗體的研究和應用。提及抗體治療和診斷的潛力，以及抗體在治療癌症等疾病中的應用，深入解釋免疫學的發展以及抗體研究的重要性。

波士頓 聖地牙哥 加州大學

上一則

加大、州大增建宿舍 加州今年雖預算赤字仍將如期撥款

下一則

健行疑遇山獅進食 華人聞低吼急逃

延伸閱讀

美航、捷藍東北聯盟 法官：30天內終止合作關係

美航、捷藍東北聯盟 法官：30天內終止合作關係
美國航空、捷藍航空「東北聯盟」計畫 法院喊停

美國航空、捷藍航空「東北聯盟」計畫 法院喊停
場邊人語／未能叫停 綠衫不定

場邊人語／未能叫停 綠衫不定
波士頓馬拉松之路

波士頓馬拉松之路
聖地牙哥台美傳統周 文化巡演團重現台灣復古年代

聖地牙哥台美傳統周 文化巡演團重現台灣復古年代
涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴

涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
兩名非裔歹徒白天闖入。（魯女士提供）

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

2023-05-17 19:01
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險