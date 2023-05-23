費若：面對疫情 洛縣衛生局權力有限

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）講述新冠危機中汲取的經驗和教訓。（記者朱敏梓／攝影）

聖蓋博谷公共事務聯盟（San Gabriel Valley Public Affairs Network）5月22日邀請洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer），講述在新冠疫情 大危機中，洛縣 衛生局所收集的關鍵信息和吸取的經驗，以及在未來公共衛生領域，衛生局將如何更好的應對可能發生的公共健康挑戰。

費若提到，在新冠大危機中，一個重要的課題就是各種族群和社區所獲取的醫療資源和醫療服務不平衡，例如過度擁擠的住房、人口稠密的社區、通風不良的工作場所和房屋，更容易傳播新冠。而非裔族群和貧困人群明顯受新冠影響更大，死亡率更高。根據洛縣公共衛生局的數據，在洛縣每十萬人中，非裔族群因為新冠死亡的人數為57.7人，遠高於洛縣平均水平的42.3人。這種類似情形也發生在貧困族群中，在生活在聯邦貧困線以下的居民新冠死亡率激增，尤其是冬天，感染率大大提高。其中一個重要原因是疫苗 接種率。在富裕社區中疫苗接種率普遍較高，疫苗提供了保護，讓許多人免於住院，而如果生活在貧困率很高的社區，住院率是富裕社區的八倍之多。

這讓衛生局在支持人們的健康、保障公共衛生安全方面更加重視。在過去的疫情中，洛縣在確保人們有食物和住房、讓所有人對新冠提高防護意識、提供住房支持等方面，付諸很多行動，希望未來繼續找到一種方法來共同努力，為人們的健康和安全提供長期保障，真正解決種族主義的影響。

在疫情中，衛生局還面臨著「權力有限」的局限性。費若說，「這是我們從一開始就面臨的挑戰，我們今天仍然面臨著，我們選出的官員會有所不同，會表達與公共衛生官員不同的觀點。」例如在是否使用疫苗、如何執行居家令等方面，每個部門機構都有自己的考量，衛生局的限制將變得很有限。此外，由於各種途徑的錯誤信息傳播，民眾不一定信任政府的決定。在未來，公共衛生局將明確突發公共衛生事件期間的角色和責任，在縣憲章中增加適當的部門權力，同時擴大社區夥伴關係、跨部門合作和居民活動，加強向最弱勢群體傳播文化和語言方面的信息。