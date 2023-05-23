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加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

城區房買不起 南加周邊選擇多

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加一些地區有相對便宜的房價，可以代替大都市區。（記者邵敏／攝影）
南加一些地區有相對便宜的房價，可以代替大都市區。（記者邵敏／攝影）

由於昂貴的房價，加州的潛在買家可能難以在洛杉磯舊金山等城市找到自己的家。但調查顯示，一些地區的房價相對便宜，或可代替大都市區。

對於一些仍想住在大城市附近，並且在地點選擇上有靈活性的人來說，Go Banking Rates的一項新研究可供參考。

南加地區平均房價最高的地方，包括洛杉磯縣比佛利山莊（Beverly Hills），2023年平均房價511萬元；洛縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）平均房價417萬元；聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）的蒙特斯托（Montecito），平均房價394萬元；聖地牙哥（San Diego）的聖塔菲牧場(Rancho Santa Fe)，平均房價390萬元；橙縣新港灘（Newport Beach）平均房價386萬元。

以下是為南加地區購房者提供的便宜社區替代方案，包括洛縣聖塔克拉利塔(Santa Clarita)，平均房價75萬3130元；洛縣阿拉古山（Agoura Hills），平均房價110萬元；聖伯納汀諾縣巴士度（Barstow ）平均房價25萬3617元；河濱市（Riverside）平均房價58萬4915元。

Go Banking Rates的房地產專家表示，這些較便宜社區的房價相比之前已有所上漲，但價格仍低於舊金山和洛杉磯等大城市的平均房價中位數。根據Zillow的數據，舊金山平均房價超過120萬元，洛杉磯超過90萬元。

加州大都市區許多房屋在今年1月份以低於要價的價格售出，主要集中在灣區。 Redfin最近的一項研究發現，隨著灣區房價下跌，希望離開舊金山的人數開始放緩。專家則表示，灣區房價走勢，可能不會對該州其他地區產生類似影響。

洛杉磯LCS房地產投資公司經理林友仁（Johans Lin）指出，灣區擁有眾多高科技公司，大量裁員引發房價下跌；但洛杉磯的產業相對豐富，除了高科技公司外，還有製造業、娛樂業等，因此不會像舊金山一樣，因科技業裁員潮，引發房價下跌的情況。

房價 洛杉磯 舊金山

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