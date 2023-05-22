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經典老車 精準投資有門道 長期持有 如績優股不會掉價

記者張庭瑜／洛杉磯報導
經典老車逐漸變成投資新門路。（骨董車官網）
經典老車逐漸變成投資新門路。（骨董車官網）

骨董界的收藏品，除了傳統的文物、茶具、磁器等，還有歷史較短但擁有眾多愛好者的經典老車（Classic Car），具有經典造型、復古質感、車齡較久越開越增值，讓玩家在投資的同時還能體驗一把復古情懷，且最高投資報答率可增長約67%。

影音來源：世說新聞小組

投資經典老車曾被認為具有較大風險，但近年來經典老車已成為一項越來越受歡迎和值得投資的項目，由於數量有限，且每年市面上的款式越來越稀有，絕大多數的經典老車價值只增不賠，特別款式價值更可高達六、七位數，而對於許多愛車人士來說，投資趣味程度比起貨幣程度更具意義。

在研究經典汽車投資之前，首先要從不同的切入點來去了解市面上所定義的「經典老車」的年份、種類、優點、缺點、如何投資及選車時所需考量的因素。

談到經典老車，許多人最先浮現的畫面是為顏色繽紛亮麗、設計獨特的車款，而現今市面上常見及最常收集的經典老車，年份約座落於20年代至70年，皆以獨特的設計及與眾不同的顏色讓人過目難忘，加之其簡單的操控、輕便的車身、省油度及比現今汽車維修難度小，很多特性也讓收藏家更易維持車體狀況。

美國骨董汽車俱樂部（The Antique Automobile Club of America，簡稱AACA）將車齡超過25歲以上、並處於歷史狀態或已恢復到與出廠時相差無幾，並可交付給客戶的機動車輛為經典車款。但每州的界定標準則不一，在紐約25年或以上的車輛即可被視為經典汽車，而在蒙大拿州等州，車齡至少30年或以上才能獲得該稱號。 

界定經典老車的價值標準分別為汽車的品牌和型號、汽車的稀缺性、汽車年份及汽車的吸引度。最普遍的全美收購價為2萬元至4萬元不等，若是限量版且特別訂製的價錢更高。據Nationwide報導指出，一輛1963年的法拉利GTO曾在2013年以5300萬元拍賣售出，打破老爺車的歷史紀錄。根據汽車交易網站哈格蒂（Hagerty）於2021年的調查報告指出，老爺車平均一年價格都能上漲約18%，許多曾經較易入手的老爺車都一度衝破4萬元。

如日產（Nissan）汽車旗下1970 達特桑（Datsun） 240Z在過去十年間，價值增長約兩倍，1971年的達特桑240Z、1967年的大眾甲蟲車（Volkswagen Beetle）和 1962年的斯圖貝克（Studebaker） Lark Regal的市價，則在過去十年中增長約 67%，而法拉利及藍籌老爺車系列（Blue Chip Classics）門檻較高的投資回報則有200-500%。

因此從財務角度來看，經典汽車則是優良的長期投資。在過去五年中，經典汽車的潮流也帶動了邦瀚斯市場（Market By Bonhams）和收集汽車（Collecting Cars）等網站的流量和銷量顯著上升，還能看到某些經典車每年升值高達25%，約是史坦普500指數平均年回報率的2.5倍。

雖然25%是老爺車回報率的高端，但10-15%的年收益並不少見，若是以從長期來看，回報率更高，某些奢侈品投資指數顯示，自千禧年以來，特定經典汽車的價值已達到500%。事實上，近年來，老爺車投資變得如此穩定和可靠，以至於現在有像TheCarCrowd允許汽車愛好者團購老爺車，然後出售時共享利潤。

儘管投資利率高，但大多數收藏家遠覺得收藏不止這些樂趣，除了更了解汽車之外，還能接觸志同道合的社區，還可以享受駕駛參加車展、聚會、遊行或周末巡遊的樂趣。

＊藍籌車意指是具有長期穩定性和高價值紀錄的車輛，如股票一樣，是投資界的安全賭注， 無論車市發生什麼變化，這些車輛永遠都不會掉價。

經典老車回購平均價格 資料來源：Auto Insure Savings
經典老車回購平均價格 資料來源：Auto Insure Savings

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