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聖瑪利諾中文學校結業式 表彰優異學生

聖瑪利諾市訊
當晚組織者和到場嘉賓合影，聖瑪利諾中文學校車慶餘校長（左起）、聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre博士、 聖瑪利諾華協會長陳秋昌、中文學校校董主席梁璟琳與其他校董。（聖瑪利諾中文學校）
當晚組織者和到場嘉賓合影，聖瑪利諾中文學校車慶餘校長（左起）、聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre博士、 聖瑪利諾華協會長陳秋昌、中文學校校董主席梁璟琳與其他校董。（聖瑪利諾中文學校）

聖瑪利諾中文學校20日舉辦結業典禮，表彰參加外界比賽得獎者、獎學金獲得者，以及品學兼優的學生，全校500多名師生、家長、學區主管和社團領袖參加。

近期，聖瑪利諾中文學校在由南加州中文學校聯合會舉辦的「春季學術比賽」中表現出色。共有36名參賽者獲得頭獎，整體獲獎率超過61%。這次比賽競爭激烈，來自32所學校的500多名學生參與，比賽內容包括詩詞朗誦、故事講述、演講、線上簡報演講以及笑話比賽等。

在結業典禮上，聖瑪利諾中文學校表彰了外界比賽的得獎者、學校獎學金獲得者，以及品學兼優的學生，頒發了超過200座獎盃。校長車慶餘與董事會代表共同致贈這些獎項，期望學生能全面發展，注重品德、智慧、體育和團隊精神。

聖瑪利諾華人協會會長陳秋昌鼓勵大家加強文化交流。典禮中，還有通過舞蹈形式呈現歷代主要姓氏的「百家姓」表演。

學員們的「百家姓」表演，通過舞蹈形式呈現歷代主要姓氏。（聖瑪利諾中文學校）
學員們的「百家姓」表演，通過舞蹈形式呈現歷代主要姓氏。（聖瑪利諾中文學校）

聖瑪利諾學區教育總監Linda de la Torre博士也到場參加，盛讚中文學校為社區與鄰近居民學習中文提供好環境。她表示，聖瑪利諾學區將自今年起開設中英雙語課程，旨在通過語言交流促進文化接納，希望雙語課程可以吸引更多學生。

暑假將到來，聖瑪利諾學校安排了豐富多樣的課程，讓學生在遊戲、文創設計等活動中學習中文。秋季班正在招生中，詳情可見http://school.ccsm.org。

聖瑪利諾 學區 教育總監

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