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南加6大農夫市集 新鮮美食任選擇

記者子為╱洛杉磯報導
南加農夫市集精選合集 （記者子為/製表）
南加農夫市集精選合集 （記者子為/製表）

生活在陽光明媚的南加，一大優勢是能接觸到全美最優質的蔬果，漫長而豐富的生長季節，讓加州食材做成的美食揚名。遍佈洛杉磯縣的各種農夫市集（Farmers' Market)，就是民眾能買到新鮮且上乘農產品的好地方，許多餐廳主廚也愛在農夫市集進貨。一年四季，南加的農夫市集能不斷提供各式各樣、新鮮優質的農產品。

原創農夫市集（The Original Farmers' Market）是洛杉磯最有名的農夫市集，集聚各國美食和手工藝品。該市集成立於1934年，當時12位農夫將卡車停在一片曾經是乳牛場的空地，向當地居民出售新鮮蔬果。該市集供應琳瑯滿目的食材，包括新鮮蔬果、肉類、家禽和魚類、烘烤製品、冰淇淋和堅果等。市集內還有許多新鮮烹製的美食，從精緻廚房用品，到美酒和首飾玩具，應有盡有。

該市集每天營業，周一到周五早9時到晚9時，周末早10時開始，地址： 6333 W 3rd St, Los Angeles。

好萊塢農夫市集（Hollywood Farmers' Market）全年無休，精選50多家農夫商販，為顧客帶來該地區最好的農產品，包括蔬果、肉類、烘焙糕點、芝士、植物鮮花、美酒等。除了令人驚嘆的當地新鮮美食外，還提供精彩的現場音樂表演、互動活動等有趣項目。

該市集目前每周六營業，早8時到下午1時，地址：1600 Ivar Ave, Los Angeles。

恰逢草莓季，農夫市集上販售物美價廉的草莓。（記者子為╱攝影）
恰逢草莓季，農夫市集上販售物美價廉的草莓。（記者子為╱攝影）

聖塔蒙尼卡農夫市集（Santa Monica Farmers' Market）每周兩次，每周三的市集成立於1981年，匯聚60多家加州農場商販，是美國最大、最多樣化的農夫市集之一，因為毗鄰大海，更有海鮮、熟食提供。周六的市集成立於1991年，集聚許多有機種植的商販，約有40多個攤位。

該市集開放時間為每周三和周六早8時到下午1時，地址：155-199 Arizona Ave, Santa Monica。

阿罕布拉農夫市集（Alhambra Certified Farmers' Market）堪稱華人區最好逛的農夫市集，市集販售新鮮的蔬菜、水果、鮮花、肉蛋奶等，更有選擇豐富的網紅酸奶和美味的熟食，物美價廉。值得一提的是，該市集提供許多亞洲人喜愛的蔬菜，且這裏大多的商販為華人，能說普通話，因此受到許多華人顧客歡迎。

市集開放時間為每周日早8時30分至下午1時，地址：100 South Second Street, Alhambra。

托倫斯農夫市集（Torrance Certified Farmers' Market）提供60多家從加州農場產出的時令優質農產品，全年精選加州種植的水果、堅果、蔬菜、雞蛋、蜂蜜、烘焙食品、魚、鮮花和苗木等。每周二的市集較為清閒，顧客能悠閒地漫步在眾供應商中，也有機會與農夫交談，詢問他們的栽培之道，以及如何最佳發揮出他們農產品的風味。

該市集開放時間為每周二和每周六早9時到下午1時，地址：2200 Crenshaw Blvd, Torrance。

周六的托倫斯農夫市集十分熱鬧。（記者子為╱攝影）
周六的托倫斯農夫市集十分熱鬧。（記者子為╱攝影）

南巴沙迪那農夫市集(South Pasadena Farmers' Market)令古色古香的小鎮在周四下午最熱鬧，市集並占據了當地交通幹線上的幾個街區。該市集屢獲獎項，沿街的風景十分怡人。除了農產品，市集還販售熟食，並提供現場音樂。購物後，還可以探索附近的許多獨立商店和餐館，這些店家通常會營業到很晚。

該市集開放時間為每周四下午4時到8時，地址：920 Meridian Ave, South Pasadena。

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