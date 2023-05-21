疫後亞裔精神患者增 普遍不自覺

縣立亞凱迪亞精神健康中心（Mental Health Center）18日舉行園遊會。（記者張宏／攝影）

疫情後亞裔 精神疾病患者增加，洛杉磯 縣立亞凱迪亞 精神健康中心（Mental Health Center）38%病人都是亞裔，其中以亞裔長者居多。亞裔長者因為不適應移民生活患上精神疾病而不自知，有人甚至拖了20年才去看醫生。

影音來源：記者張宏

縣立亞凱迪亞精神健康中心18日舉行園遊會，有數百名精神疾病患者及家屬參與。現場來自洛杉磯縣、聖蓋博谷等地的相關機構擺設攤位，為有需要的人提供資訊。同時還有多輛流動餐車，為參加園遊會的人提供免費食物。

在健康中心工作12年的精神科臨床執照社工Wendy鄧，主要接待講國語的病人。她表示，心理輔導需要會講流利的語言，目前中心只有她一個心理輔導社工會說流利的國語。中心大部分病人是長者居多，他們因為無法適應移民生活，遠離社交患上精神疾病，但礙於傳統觀念，他們拒絕接受自己患上精神疾病。多數人只是描述自己的身體狀況，而避免提及精神問題，一方面是他們不知道這其實是精神疾病，一方面是他們不想承認，甚至有病人拖了20多年病情嚴重需要住院才來治療。

Wendy鄧表示，華人對精神疾病有很多誤解，比如認為精神疾病要終身吃藥，其實像是憂鬱症不一定要一直服藥，而精神分裂則需要一直服用藥物控制。其次精神疾病如果置之不理可能會導致自殺。同時對自己的身體狀況要有警惕意識，比如長期失眠或者時而亢奮時而低落，就要考慮去看精神科醫生。