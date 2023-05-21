卡車司機不滿街頭霸占 遭騎手群毆

洛杉磯市中心18日下午發生了一起惡性群毆事件，一群騎自行車的年輕男子在街道上襲擊了一名卡車司機。（視頻截圖）

洛杉磯 市中心18日下午發生了一起惡性群毆事件，一群騎自行車的年輕男子在街道上殘暴毒打了一名卡車司機；有目擊者稱受害人因為不滿這群自行車騎手霸占街頭，還有目擊者則稱受害者撞上了其中一名騎手。

影音:監控:後制:記者趙健

該事件發生在洛杉磯市中心的Hill街和第六街附近的福克斯珠寶（Fox Jewelry）店門前。一位在附近高層辦公樓裡的目擊者用手機 視頻記錄了這起惡性事件。從視頻畫面可以看出，一名男子正舉起自行車大力敲擊一輛停在路邊的白色卡車的擋風玻璃，隨後司機被一群年輕人拉下車。之後的畫面顯示司機倒在人行道上，一群人正在狠狠地踢打他。

一名目擊者稱，該地區的珠寶店工作人員最終製止了打鬥，並開車將卡車司機帶離現場。但這群襲擊者之後仍繼續在街道中央騎自行車，阻礙交通。

引發這場鬥毆的原因目前尚未確定，但附近珠寶店員工表示，當天下午約六個人騎著自行車在路上亂晃，好像他們擁有整條馬路，當時街道很繁忙，他認為被毆打的司機是因不滿這群人阻礙交通而按了喇叭。

而另一位目擊者稱，有傳言稱卡車司機之前撞上了其中一名騎自行車的年輕人。

洛杉磯市警察 局（LAPD）證實，當時有報告稱約10名15至18 歲上下的男性自行車騎手肇事，但當警察到達時，所有涉案人員都已散去。