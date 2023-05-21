蒙市心理健康博覽會 長輩者熱情參與

蒙市心理健康博覽會有眾多攤位供參與者參觀和互動，許多長輩自備購物袋收集和索取相關資訊。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）5月20日舉辦2023年心理健康 與保健資源博覽會，也吸引了上百位當地的耆老前來參加，長輩們在講座中展現出積極參與的熱情活力，更是在課堂中踴躍提問並積極參與。

這場由華埠 服務中心及聖蓋博谷地區多個心理健康組織攜手合作舉辦的心理健康與保健資源博覽會，讓參與者可以參與多種自我照顧活動，如著色、寫日記、撫摸動物、小型花園種植講座和冥想課程等。

塗色課程中，不僅有許多長者參加，還吸引了不少年輕一輩的參與。（記者張庭瑜/攝影）

主辦單位表示，希望可以透過本次活動讓社區了解心理健康服務的重要性並提供適時的輔導。主辦單位強調，此次博覽會與心理健康意識月相呼應，也賦予本次了更深層的意義。主辦單位致力於提供即時性幫助，並促進社區的康復。他們深知每個人的康復過程各不相同，因此策劃了多元化的自我照顧工作坊，為參與者提供多元的康復途徑。他們希望可以透過本次博覽會促進社區的康復和提升心理健康意識，並提供支持和資源，讓社區成員能夠找到適合自己的康復途徑，實現身心健康的平衡。

冥想課程引起了許多長者的興趣，讓部分長者更是願意站在門外旁聽課程。（記者張庭瑜/攝影）