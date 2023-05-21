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加州高中羽球隊 加州高中聯盟奪冠

記者楊青╱核桃市報導
核桃高中羽毛球隊勇奪2023加州高中體育聯盟羽毛球公開賽團體冠軍。（陳穎教練提供）
核桃高中羽毛球隊勇奪2023加州高中體育聯盟羽毛球公開賽團體冠軍。（陳穎教練提供）

由華人和亞裔運動好手組成的核桃高中羽毛球隊，在剛結束的2023年加州高中羽毛球公開賽中勇奪團體冠軍，這也是核桃高中羽毛球隊成軍六年來首次在加州高中聯盟最高級別的羽球公開賽中團體奪冠，整個核桃學區和核桃社區與有榮焉。

該項羽球賽由加州校際聯合會（California Interscholastic Federation）主辦，參賽隊伍來自全州的公立和私立高中。此次核桃高中擊敗老牌冠軍隊亞凱迪亞高中成為新霸主，除了擁有世界冠軍的羽球教練，一群訓練有素、進步神速的少年羽球好手立下汗馬功勞。

核桃高中羽毛球隊勇奪2023加州高中羽毛球公開賽團體冠軍欣喜若狂。（陳穎教練提供...
核桃高中羽毛球隊勇奪2023加州高中羽毛球公開賽團體冠軍欣喜若狂。（陳穎教練提供）

總教練陳穎介紹，此次核桃高中羽球隊首先在地區賽中戰勝了鑽石吧、奇諾岡、羅蘭崗岡等高中，成為分區賽冠軍，獲得參加最高級別的公開賽資格。她表示，亞凱迪亞高中曾兩度獲得冠軍，但這次核桃高中臨場發揮非常出色，在戰術排兵佈陣上也巧用心思，最終以11比10（場次）贏得冠軍。21場球賽，四個多小時激戰，核桃高中後來居上不容易。

核桃高中羽毛球總教練陳穎（右）和隊長許征睿（Abraham Xu，左）。許征睿許...
核桃高中羽毛球總教練陳穎（右）和隊長許征睿（Abraham Xu，左）。許征睿許多次獲得美國青少年羽毛球排名賽冠軍，此次為核桃高中隊勇奪冠軍立下汗馬功勞。（陳穎教練提供）

多次獲得美國青少年羽毛球排名賽冠軍的核桃高中羽球隊隊長許征睿表示，這次勝利是教練嚴格訓練和所有隊員團結奮戰的結果。

作為前中國國家羽毛球隊員，陳穎曾多次獲得國際羽毛球賽事冠軍，並代表中國參加奧運羽球賽。六年前，她幫助核桃高中建立了羽毛球校隊，目前隊員已超過40人，此次比賽的20名選手幾乎都是華人。

核桃 羽球 加州

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