我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

極端天候、獨裁政權導致無證移民湧歐美 又遭當地抵制 學者同情

記者楊青╱洛杉磯報導
移民政策研究所國際項目高級政策分析師Susan Fratzke。（視訊會議截圖）
移民政策研究所國際項目高級政策分析師Susan Fratzke。（視訊會議截圖）

加州少數族裔媒體19日舉辦主題「危機加劇，全球移民付出代價」的討論會，與會的學者專家對大量湧向歐美國家的無證移民傾向同情，但這些無證移民遭當地居民抵制以及政府不願接納。

移民政策研究所國際項目高級政策分析師Susan Fratzke、佛羅里達大學政治學助理教授，《不良移民：為什麼種族主義在國際移民中持續存在》一書作者Andrew Rosenberg、氣候難民創始人兼執行董事Amali Tower、柏克萊加大研究所全球正義項目政策分析師Hossein Ayazi等參加當天討論。

與會者認為，越來越多的移民逃離極端天氣、極度貧困和日益增長的獨裁統治，導致世界性的難民現象，大量的無證移民湧向美國和歐洲，而不僅僅是美國單獨面臨的問題。

但於此同時，歐洲和大部分西方國家正日益興起民粹主義和本土主義運動，加強邊境保護，拒絕大量無證移民湧入。雙方的衝突和危機升高。

Fratzke表示，目前美國南部邊境湧現大量無證移民，但這種情況在歐洲西方國家同樣出現，很多人被迫離開故土，但在尋求進入其他國家時不被歡迎。去年，歐洲各國接到要求政治庇護的申請高達100萬份，其中哥倫比亞、敘利亞以及烏克蘭的數量最大。

她表示，歐洲上一次的難民危機高峰是在2015到2016年，中東地區大批民眾因為國內危機而離開家鄉想要進入歐洲。近年的難民危機不亞於七年前，包括土耳其目前也接受大量來自敘利亞等地的難民，蘇丹上周由於國內的武力衝突，多達200至於300萬的難民離開故土尋求去處。

加州大學柏克萊研究所全球正義項目政策分析師Hossein Ayazi。（視訊會議...
加州大學柏克萊研究所全球正義項目政策分析師Hossein Ayazi。（視訊會議截圖）
佛羅里達大學政治學助理教授Andrew Rosenberg。（視訊會議截圖）
佛羅里達大學政治學助理教授Andrew Rosenberg。（視訊會議截圖）
氣候難民創始人兼執行董事Amali Tower。（視訊會議截圖）
氣候難民創始人兼執行董事Amali Tower。（視訊會議截圖）

與會專家指出，過去十年，數十萬的委内瑞拉人背井離鄉，大多數人前往美國和哥倫比亞，幾年更多人從哥倫比亞再次進入美國。人們流離失所原因不僅是戰爭和衝突，還有氣候變遷，以及新冠疫情後時代，經濟衰退，通脹衝擊，都加劇了難民的全球性流動。人們不僅前往鄰國，也在全球尋求移民目的地。目前，每天超過30萬人跨越巴拿馬，來到墨西哥和美國，很多人的最終目的地是美國。

過去幾個月，通過美墨邊境的人，不僅是來自墨西哥，很多來自海地、委內瑞拉和哥倫比亞，也有阿富汗、中國、印度和俄羅斯的難民。

Tower認為，現在移民潮遭到當地居民反彈的重要原因是走非法途徑，帶來了難民遷移過程中的不安全因素。

移民 墨西哥 分析師

上一則

董繼玲獲任命亞太裔國家博物館委員

下一則

蒙市心理健康博覽會 長輩者熱情參與

延伸閱讀

無證移民湧歐美 學者表同情 居民不歡迎

無證移民湧歐美 學者表同情 居民不歡迎
紐約20公校收容難民 家長抗議 亞當斯：不得已的選擇

紐約20公校收容難民 家長抗議 亞當斯：不得已的選擇
國安部長：新策奏效 邊境無證移民闖關少50%

國安部長：新策奏效 邊境無證移民闖關少50%
無證移民面臨「家人離散」…她獲釋才知 女兒與孫被遣返

無證移民面臨「家人離散」…她獲釋才知 女兒與孫被遣返
1800人湧入艾爾帕索 官員：收容大批無證客 才是考驗

1800人湧入艾爾帕索 官員：收容大批無證客 才是考驗
紐約客談／民主黨移民政策 亞當斯燙手山芋

紐約客談／民主黨移民政策 亞當斯燙手山芋

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

2023-05-13 19:20

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾