玩命關頭10熱映 警籲勿跟風飆車

5月18日撞毀在比佛利園林區的Lamborghini。（取自KTLA）

「玩命關頭」（Fast & Furious）系列電影 推出第十集，熱血噴張的街頭競速場面，搞不好會引發又一波的跟風效應。洛杉磯縣、市警局與加州 公路巡警趕在上映前出面呼籲，民眾別把街頭當賽道，危險駕駛只會開啟鬼門關。

加州公路巡警（CHP）、洛市警局（LAPD）與洛縣 警局（LASD）的首長日前特別選在比佛利園林區（Beverly Grove）的Melrose Avenue召開記者會，因為一台Lamborghini就在不遠處撞毀在街燈桿上。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）指出，玩命關頭最新一集的上映，讓警方相當擔心模仿行為的氾濫，特別是因為電影美化了危險異常的街頭競速，「但是電影就是電影」。

洛縣警長盧納（Robert Luna）等人也強調，街頭競速不僅僅會收到罰單，還有可能導致參加者與旁觀者死傷，非常要不得。盧納正告參加者，「我們在此警告，你們必須停止這類行為，街頭當賽道只會危及他人性命」。

因為16歲女兒在10年前命喪街頭競賽，因而創辦了Street Racing Kills基金會的Lili Trujillo Puckett也現身說法，女兒就是因為追求刺激的速度感而喪命，因此每當他聽到有人因此死亡，他都能與家屬感同身受。