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南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

記者啟鉻╱洛杉磯報導
高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）
高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

洛杉磯縣拉汶市（La Verne ）17歲華裔女生張君澤（Jenny Zhang ）學業優秀，在多個領域表現突出，目前尚未高中畢業，就已收到包括哈佛、史丹福、耶魯、加州理工、麻省理工等名校邀請信，希望她能夠申請深造，並提供足額獎學金。張君澤說，她喜歡冒險，尤其對航太、人工智能比較感興趣。

張君澤目前就讀博尼塔高中（Bonita High School ）11年級。她自2017年隨父母從中國北京移民美國，先前在北京當地一所小學讀書。據她父母說，她自幼稚園時，就對閱讀產生濃厚興趣，養成看書習慣，因而知識面廣博，對未來成長及人格培養有很大影響。她喜歡讀書受到父母的閱讀習慣影響。張君澤雖然是女孩，卻喜歡冒險、科學幻想，對新事物有強烈好奇心，一旦確定目標就不懼艱難險阻去努力實現。她對父親說，喜歡跳傘，並能夠學會極限運動翼裝飛行。她甚至在13歲時還寫了一本數萬字的科幻小說。

她的父親說，作為家長對於女兒的選擇都很支持，但希望她努力完成目標，在過程中有取捨哪些內容，由她自己決定。張君澤做事有目標、有熱情、有主見，在她的世界裡充滿陽光。同時父母也要她注意學習、休息和鍛鍊，每天緊張學習之餘，她都會去跑步。她身體素質非常好，是學校田徑隊、網球隊成員，並獲得嘉獎。她還喜歡游泳、武術、跆拳道。

2022年她參加哈佛大學機器人、無人機、自動駕駛等相關課程學習，為儘快完成撰寫商業計畫書、碳足跡追蹤器創新設計等項目，連續兩天沒有合眼。她平時讀書學習，在凌晨還未上床休息也是一個常態。由於她對航天科學有著濃厚興趣，自2021年6月至今，一直在NASA推進器實驗室跟隨首席科學家實習，且發表了相關論文。她創建了學校太空俱樂部擔任主席，還擔任過校學生會副主席職務。

張君澤在音樂藝術方面也表現出突出才能，從小學習舞蹈、練習鋼琴、喜歡長笛，目前鋼琴演奏水平已經過了十級。還曾是學校啦啦隊成員，初中與隊友一起曾赴拉斯維加斯比賽，獲得美國啦啦隊比賽同年年齡組第一名。高中時，是學校爵士樂隊的長笛首席。由於語言表達能力超強，參加學校辯論賽獲得嘉獎。

學業成績上，張君澤所有科目成績是全A和A+，在高中11年級時就修完了13門大學AP課程。在2023年3月初她還拿到SAT標準化考試成績1580分的好成績。

北京 加州 爵士樂

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