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樂活50加辦餐會 分享健康

記者邵敏／洛杉磯報導
現場舞蹈老師帶領大家跳舞。（記者邵敏／攝影）
現場舞蹈老師帶領大家跳舞。（記者邵敏／攝影）

非營利組織「樂活50加公益基金會」 (Happy 50 Plus Foundation)，日前在洛杉磯縣聖蓋博市希爾頓酒店舉辦免費健康資源分享餐會。謝公達博士（Dr. Derek Hsieh）當天傳授長壽祕訣，他表示，科學數據證實，快樂可以帶來長壽，而快樂也可以通過一些練習獲得。

謝公達表示快樂可以帶來長壽，快樂也可通過練習獲得。（記者邵敏／攝影）
謝公達表示快樂可以帶來長壽，快樂也可通過練習獲得。（記者邵敏／攝影）

謝公達是洛縣政府心理部門長堤亞太家庭心理健康中心負責人，他指出，快樂是一切生命共同追求的目標，好情緒可預測未來存活率。一項對幾百位74歲以上的修女長期跟蹤調查顯示，快樂的情緒可以平均多活九年。

謝公達指出，科研數據顯示，決定快樂的主要因素，其中一半由基因決定，生活條件和環境佔比10%，個人的想法與行為占比40%。

樂活50加5月16日舉辦免費健康資源分享餐會。（記者邵敏／攝影）
樂活50加5月16日舉辦免費健康資源分享餐會。（記者邵敏／攝影）

雖然天生基因是快樂與否最重要的因素，但謝公達表示，通過一些方式可以改變一個人固有的快樂程度，多元化的正向身心練習，可明確提升幸福感。這些方式包括每天至少運動30分鐘，一星期至少四次；均衡飲食和規律睡眠；參與社交活動和發展互相關懷的朋友圈。

樂活50加首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）表示，舉辦這樣的健康分享活動，是因為每年5月是亞太裔傳統月，也是心理健康推廣月，「變老」對許多人來說是形成重大壓力的開端，推出這個活動，可以讓更多人聽取專家經驗分享、面對面尋求精神健康幫助。

李兆平表示，感興趣的民眾可報名參加6月14日的下一場活動。

華裔導演黃偉治分享電影「與老爸過招」。（記者邵敏／攝影）
華裔導演黃偉治分享電影「與老爸過招」。（記者邵敏／攝影）

心理健康 長堤 洛縣

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