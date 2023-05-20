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亞市第4區 今辦鄰里守望會

洛杉磯訊
亞凱迪亞警局將在20日舉辦第四區鄰裡守望公共信息會議。（亞市警局提供）
亞凱迪亞警局將在20日舉辦第四區鄰裡守望公共信息會議。（亞市警局提供）

為重點嚴厲打擊街區犯罪，亞凱迪亞市警局將在20日舉辦第四區鄰里守望公共信息會議。此次公共信息會議將向居民及商家，重點討論並介紹犯罪預防、社區關注焦點，提高鄰里相互的安全保護意識及對策。

亞市警局負責管轄第四區的Jimmy Trabbie，將專門與民眾分享鄰里守望計劃、提升民眾自我保護意識及方法等居民突出關心的議題，更新當前的犯罪趨勢，了解近期發生的重要案件，提升居民防範類似案件發生的意識，介紹警方為打擊發生在居民區犯罪行為而採取的系列措施，以及如何與地方執法部門合作，保護社區。

代表亞市第四轄區的市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）表示，亞市政府也在努力為社區安全做出更多措施，讓大家安居樂業。希望檢方能在後續起訴程序裡，確保犯罪分子得到應有的懲戒，遠離街頭。鼓勵大家積極參與鄰里守望計劃，並與其他鄰里居民共同為社區安全貢獻力量。希望重新將社區團結起來，加強警民聯繫。

鄰里守望（Neighborhood Watch）是在執法機構協助下，依靠社區居民以及組織的聯動，及時發現和報告可疑人、事、物的一種犯罪預防措施。通過此項活動，亞市警局及市政府希望能爭取更多居民的積極參與，以預防和減少所在街區的犯罪。歡迎加入此次會議，並來認識周邊鄰居，了解當前趨勢並實施安全策略。

活動時間：5/20/2023 (星期六) 上午10時至中午12時。地點：亞市警察局（250 W Huntington Dr., Arcadia, CA 91007）。

亞凱迪亞 警察

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