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少年艾略特的詩選 25日新書發表

記者蕭迪玉/爾灣報導
爾灣加大江萬齡紀念講座創辦人江趙蘭潤（圖左二）即將發表新書《少年艾略特的詩選》，並與爾灣加大亞洲研究中心主任郭琦濤（左一）、東亞系系主任胡纓（右二）及人文學院副院長陳勇籌畫第20屆江萬齡紀念講座。 （記者蕭迪玉/攝影）
爾灣加大江萬齡紀念講座創辦人江趙蘭潤（圖左二）即將發表新書《少年艾略特的詩選》，並與爾灣加大亞洲研究中心主任郭琦濤（左一）、東亞系系主任胡纓（右二）及人文學院副院長陳勇籌畫第20屆江萬齡紀念講座。 （記者蕭迪玉/攝影）

爾灣加州大學亞洲研究中心的江萬齡紀念講座，今年邁入第20周年，江萬齡紀念講座創辦人江趙蘭潤女士，利用新冠疫情居家防疫空檔，完成中譯《少年艾略特的詩選》，近日由洛杉磯世界日報印刷，將在5月25日的第20屆江萬齡紀念講座中首度公開。

2020年初新冠疫情爆發之後，江趙蘭潤回憶說，她到住家附近的時尚島購物中心散步，看到原本繁華熱鬧的商場上一片沈寂，彷彿名詩人艾略特所描述的〈荒原〉，她上網找來許多解讀艾略特詩作的資料，並逐步翻譯了艾略特早期自行出版的12首小詩。前兩首小詩中譯文刊載於台灣大學英千里紀念網站的春風化雨專欄，迄今已累計將近一萬次的點閱率。

這對江趙蘭潤是莫大的鼓勵，艾略特雖是諾貝爾文學獎得主，但是他早年的英詩屬於比較冷僻的作品，翻譯成中文的更少見，因而格外受到當今中文讀者的矚目。江趙蘭潤說，江萬齡和她都是艾略特的詩迷，兩人經常討論艾略特詩中的意象及隱喻，還用Eliot作為兒子的英文名字。出版《少年艾略特的詩選》適逢江萬齡紀念講座20周年，因此，她決定將這本書作為賀禮送給爾灣加大

江趙蘭潤表示，《少年艾略特的詩選》除了將艾略特早年的小詩翻譯成中文之外，還加入她參考了許多專家學者的研究，並對照艾略特的生平事蹟，而領悟到的讀詩心得。南加州藝術家梁佩鳳女士配合詩作內容繪製插圖，更讓全書增色不少。

爾灣加大東亞系系主任胡纓說，爾灣加大東亞系每年暑假與台灣進行交換學生計畫，學生們在三個月內密集修習一整學年的學分，中文程度大幅躍進，有助培養精通中、英文的新秀，《少年艾略特的詩選》非常值得推薦給校內外修習中、英文的學生研讀。

爾灣加大人文學院副院長暨歷史系教授陳勇表示，江萬齡紀念講座創立以來，邀請人文及社會科學領域的專家學者，以及參與政策及歷史的關鍵人物主講，不但有助於推展爾灣加大的亞洲研究，更促進了校園與社區的連繫，也是爾灣加大人文學院唯一延續20年的講座。

爾灣加大亞洲研究中心主任郭琦濤指出，江萬齡講座今年邀請到史丹福大學歷史系教授Thomas Mullaney主講，講題是「Radical Machines: Chinese In Digital Age」，將從中文打字機的發展過程，探討中文字如何在資訊時代奠定領先的地位。

江萬齡紀念講座訂5月25日（星期四）下午4時起舉行茶會，5時起專題演講，地點在爾灣加大Beckman Center （100 Academy, Irvine），有意參加者請線上報名: https://forms.gle/1FVy4c5eQsJMtzcZ9。

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