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強化師生心理建設 加州14學區獲聯邦撥款

記者丁曙／綜合報導
防範美國校園槍擊案再度重演。（Gettyimages）
防範美國校園槍擊案再度重演。（Gettyimages）

據聯邦教育部消息，拜登-賀錦麗政府日前宣佈，在35個州撥款超過 9500 萬美元，以增加學校師生獲得心理健康服務的機會，並加強高需求學區的心理健康專業人員渠道，洛杉磯聯合學區（LAUSD）等14個加州學區和大學等教育單位獲得該項補助款。

這筆專用資金來自拜登總統 2022 年 6 月 25 日簽署成為法律的「兩黨安全社區法案」 （BSCA） 的資助，作為國家心理健康戰略的一部分，推動政府努力解決學校的心理健康危機。

南加州地區接受贈款的單位，包括洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）120萬元，聖塔安那聯合學區（Santa Ana USD）92萬1500元，河濱縣（Riverside County）教育局114萬9984元，聖地牙哥縣（San Diego County）教育局48萬1124元，長堤加州州立大學（CSU）研究中心74萬7828元，太平洋大學（University of the Pacific） 108萬2192元，以及位於北加州的舊金山州立大學（San Francisco State University）112萬5088元，Humboldt州立大學贊助計劃基金會17萬4071元等。

教育局 學區 加州

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