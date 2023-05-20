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洛縣科學奧林匹克 羅斯密學區奪金銀獎

洛杉磯訊
羅斯密學區兩所小學在洛杉磯區科學奧林匹克競賽中獲獎得到教委會表彰。（取自Rosemead School District）
羅斯密學區兩所小學在洛杉磯區科學奧林匹克競賽中獲獎得到教委會表彰。（取自Rosemead School District）

日前召開的羅斯密學區（Rosemead School District）教委會例會，表彰了Savannah小學和Emma W. Shuey 小學，這兩所學校在2023洛杉磯縣科學奧林匹克（Los Angeles Regional Science Olympiad）A類競賽中，分別獲得金獎和銀獎。

此間的學校在疫情之後恢復了傳統的科學奧林匹克競賽。洛杉磯地區的科學奧林匹克競賽是美國最大的賽區之一，比賽依年級分為A類、B類和 C類三級區域錦標賽，其中僅限基礎科學知識的A 類比賽提供給小學代表隊，項目包括解剖學、空氣動力學、生物學、犯罪剋星、疾病偵探、地圖閱讀、橋樑、岩石、橡皮筋彈射器、自由落體、氣象等。

在該項比賽中，Savannah小學隊拿到 360 分贏得金牌。該團隊由以下學生組成：Ava Dorman、Abriella Martinez、Isaac Rivas、Emma Thov、Arthamien Rojas Rivera、Rumi Ochoa、Adam Trang、Anika Matic、Alana Villa、Vy Do、Hanna Hu、Nolan Luong、Ethan Vo、Ryan Wong、Mason Nguyen 和 Justin Lim，該團隊由顧問 Jennifer Nakata 領導。

洛杉磯 疫情 學區

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