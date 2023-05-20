洛縣科學奧林匹克 羅斯密學區奪金銀獎
日前召開的羅斯密學區（Rosemead School District）教委會例會，表彰了Savannah小學和Emma W. Shuey 小學，這兩所學校在2023洛杉磯縣科學奧林匹克（Los Angeles Regional Science Olympiad）A類競賽中，分別獲得金獎和銀獎。
此間的學校在疫情之後恢復了傳統的科學奧林匹克競賽。洛杉磯地區的科學奧林匹克競賽是美國最大的賽區之一，比賽依年級分為A類、B類和 C類三級區域錦標賽，其中僅限基礎科學知識的A 類比賽提供給小學代表隊，項目包括解剖學、空氣動力學、生物學、犯罪剋星、疾病偵探、地圖閱讀、橋樑、岩石、橡皮筋彈射器、自由落體、氣象等。
在該項比賽中，Savannah小學隊拿到 360 分贏得金牌。該團隊由以下學生組成：Ava Dorman、Abriella Martinez、Isaac Rivas、Emma Thov、Arthamien Rojas Rivera、Rumi Ochoa、Adam Trang、Anika Matic、Alana Villa、Vy Do、Hanna Hu、Nolan Luong、Ethan Vo、Ryan Wong、Mason Nguyen 和 Justin Lim，該團隊由顧問 Jennifer Nakata 領導。
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