善款超過4萬 被撞西湖高中生6月手術

安德森的家人已經成功籌集超過4萬美元的善款，可緩解醫療費用壓力。（GoFundMe截圖）

南加范杜拉縣（Ventura County）千橡市（Thousand Oaks）西湖高中15歲男高中生安德森（Blase Anderson）4月18日遭撞後，四條韌帶全部撕裂，脛骨也斷裂。而他的家人透過眾籌網站GoFundMe 平台收到逾4萬元善款，以便替他治療。目前，安德森仍在洛杉磯兒童醫院治療。該撞擊事件導致一名高中生死亡，包括安德森在內的另三名高中生受傷。

造成衝撞意外的駕駛艾斯（Austin Eis）因故意衝撞學生，導致15歲的威靈（Wesley Welling）不幸喪生。安德森是三名傷者當中的一名，當時他和其他學生在公車站等待車輛時遭撞擊，導致四條韌帶全都撕裂，脛骨也骨折。對這起車禍，安德森不願多談，對為何發生這樣的事也感到困惑。他表示由於當時正在使用手機，讓他沒有任何反應的時間。