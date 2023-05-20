洛縣華生機器人團隊 將辦夏令營

超越機器人團隊（Beyond Robotics）獲南加地區決賽聯盟亞軍聯盟獎。（受訪者提供）

近年來，越來越多的南加華裔 學生對機器人課程產生濃厚興趣，並投入到專業競賽中。洛杉磯縣聖蓋博 谷地區，有一支由華人學生創建的專業機器人團隊，將在今年暑期展開夏令營活動，免費向所有感興趣的孩子介紹機器人編程和搭建工作。

超越機器人團隊（Beyond Robotics）是一家非營利公益組織，目前由十名華裔中學生組成機器人團隊，這些學生來自聖瑪利諾中學、天普中學、亞凱迪亞中學在內的多所學校。在教練莫建中帶領下，曾參加2022年休士頓世界盃機器人比賽，並進入世界八強。

莫建中說，五年前，團隊前身最初由兒子就讀的學校成立，專門針對四至16歲的樂高機器人比賽，之後組隊比賽任務交由家長負責。莫建中也逐漸從一名機器人新手，成長到擁有機器人比賽豐富經驗的教練。

世界盃比賽取得卓越成績後，團隊繼續參加FTC（FIRST Tech Challenge）機器人比賽。今年3月在蒙羅維亞高中（Monrovia High School）舉行的南加州FTC錦標賽上，該團隊結合硬件性能、軟件設計、現場操作，最終贏得決賽聯盟亞軍聯盟隊長稱號，同時獲得控制獎第三名的好成績，成為南加地區統計分數中排名第一的團隊。

莫建中認為，參加機器人競賽不僅是學習科技的平台，更是培養孩子能力的好途徑，比如現在參與度較高的FIRST機器人競賽，注重體現學生的合作精神和社交能力。比賽過程中，參賽者需主動與專家交流學習、共同創新研究，並學習如何籌款、尋求商業贊助、以及創建公司等實踐操作，為今後職業生涯奠定基礎。

學生家長表示，自加入機器人團隊後，孩子除了學到科技知識外，也學會如何回饋社區，他們積極參與募捐義賣，曾組織多達300多人的社區籌款活動。