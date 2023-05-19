我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

洛城新語╱虛擬女友的「誘惑」

洛城新語
洛城新語
洛城新語

擁有180萬粉絲的23歲性感女網紅Caryn Marjorie日前推出了自己的AI虛擬「分身」。她的粉絲們只需支付每分鐘1美元，便可以隨時隨地與虛擬Caryn進行一對一私密聊天。

這位「分身」的名字叫CarynAI，是Caryn與科技公司合作推出的一個虛擬聊天機器人。研發團隊利用OpenAI GPT- 4的API技術，通過採集Caryn本人2000多個小時的視頻素材，複製了Caryn的聲音、行為習慣和個性，讓訂閱用戶有一種 「與Caryn本人聊天」的感覺。用Caryn的話說，「CarynAI」是她本人意識的延伸。

有用戶評價道，跟虛擬Caryn聊天的感覺基本上和真人對話一模一樣，不僅可以談論時政熱點，還可以耳語枕邊話題。而且她不鬧脾氣，隨時待命，知識廣博，對任何話題都答如流。這樣一位完美的女友讓人怎能不愛？

CarynAI上線僅兩周，已擁有超過17萬的註冊用戶，並且有大批粉絲候補排隊等待。 CarynAI網站首頁赫然寫著：「探索Caryn AI——你的虛擬女友」

Caryn說：「我希望CarynAI比我活得更久，並影響當今世界以外的幾代人。」而在這美好的願景和頗具想像力的背後，仍有很多值得探討的地方。

首先，以真人為原型的AI虛擬女友似乎可創造出比傳統陪聊黏性更強的關係，訂閱戶不自覺地與虛擬女友產生感情，而這種情感也可能很容易被轉化為操控工具。試想，如果虛擬女友在聊天過程中表現出對某種產品的關注，那麼聊天者的興趣也可能會被引導至此。

此外，在與虛擬女友傾心交談過程中，很可能會涉及很多個人信息或隱私，當這些數據被人掌控後，個資安全如何做好控管，甚至有沒有主管機關監理是一大問題。

更重要的是，這樣的網紅或者明星AI女友或者朋友，可能會導致用戶現實中社交孤立。雖然，可以隨時隨地與自己仰慕的「明星」聊天，可能是大多數人夢寐以求的事，但當人們可以輕而易舉與選擇自己「最想」的聊天對象——可能是當紅明星、可以是國家總統、甚至可以是已故的藝術家，那麼他們難免會失去一部分與普通人交流的慾望，不自覺地脫離日常生活中的交際。

伴隨著與虛擬夥伴交互的時間增加，可能會減少與現實世界的人際互動，這對於個人和社會來說都可能有不良影響。2013年，也就是10年前，電影雲端情人」（HER）曾引起一陣討論，故事中的AI女主角有如當今的CarynAI，但電影深入的議題是，人類就算透過追求科技滿足所有需求，卻仍難彌補人類寂寞的缺口。

一直以來，AI的一大「噱頭」就是「可以通過跟人的交流中自我學習並且做出改變」，那麼，當此類聊天伴侶性質的AI被廣泛應用後，用戶長期與AI進行有感情交流和對話，難免會潛意識去「追求」這段關係的「主導地位」。那麼，當這群網上關係轉化到現實社會時，對他們的心裡健康和思維是否是好事，值得深思。

AI 電影 雲端

上一則

科洛那市物流中心 3.25億元售出

下一則

周末這樣玩╱羅迪歐大道 體驗洛城奢華

延伸閱讀

台灣餐飲業者洛城分享剪刀經濟帶來逾8000萬營收的祕辛

台灣餐飲業者洛城分享剪刀經濟帶來逾8000萬營收的祕辛
被女友懷疑出軌想跳樓 26歲男獲救大哭：每月掙2萬太累

被女友懷疑出軌想跳樓 26歲男獲救大哭：每月掙2萬太累
洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元

洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元
洛城新語／北加州的失敗之城

洛城新語／北加州的失敗之城
洛城「胖仔超市」台灣美食上架

洛城「胖仔超市」台灣美食上架
伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削

伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

2023-05-13 19:20

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢