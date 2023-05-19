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人文磚講座 5月20日談音符與詩篇

洛杉磯訊

人文磚基金會暨美華人文學會，將於5月20日（周六）美西時間晚上6至8時，舉辦線上講座 「從人間旅夢到詩篇」-用音符與詩人們對話，邀請身兼建築師、作曲家、導演和教育家的張世儫主講。

張世儫建築師，為「人間四月天」連續劇配樂作曲家；也是與詩人鄭愁予合作為詩集譜曲者，由李建復、陳儷玲演唱，洛杉磯電影音樂管弦樂團演奏，後製團隊由張弘毅、王家棟、程建平、涂惠元等編錄，製成「旅夢」系列，一套兩張「牧歌」與「相思」專輯。書法家董陽孜為專輯題字，舞蹈家羅曼菲為之編舞演出，文學家楚戈亦跨刀演出MV主角，重新復刻，成就此經典專輯。

該專輯裡大家熟悉的詩人鄭愁予「錯誤」等作品，像是「我打江南走過 / 那等在季節裡的容顏如蓮花開落」，一時成了許多人可以傳唱的詩歌。

本次內容在談創意思考的創作旅程；從淡水到愛丁堡至美國到台灣，建築、音樂的創意思維未曾離開過張世儫。張博士將分享他如何用音符旋律與詩人對話，以及三十年來在影視音樂創作跨領域的實踐。

講座將以三個篇章呈現：張世儫首先分享和鄭愁予教授合作過的「旅夢」，那專輯獲得許多人的肯定和喜愛。其次，詮釋分享詩人徐志摩的「情詩」為「人間四月天」 連續劇的配樂。第三段，分享張世儫近期創作《舊約》以色列大衞王的「詩篇」。

這場講座世界日報讀者可以免費上線Zoom.com參加，Meeting ID: 851 6267 7279；Passcode: 992371。

報名：https://conta.cc/3VGNUgR。

2023人文磚美華文藝季講座第七講預告影片：https://vimeo.com/827717461。

導演 電影 洛杉磯

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