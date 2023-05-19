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近期偷竊猖狂 多城為汽車催化轉化器免費刻字

洛杉磯訊
亞市警察局與Purrfect Auto Service合作，將在5月20日早上9點至下午5點舉辦汽車催化轉化器蝕刻活動。（亞市警局圖）
亞市警察局與Purrfect Auto Service合作，將在5月20日早上9點至下午5點舉辦汽車催化轉化器蝕刻活動。（亞市警局圖）

汽車催化轉化器（Catalytic Converter）被偷怎麼辦？亞凱迪亞（Arcadia）和鑽石吧（Diamond Bar）等地近日將舉辦便民免費活動，為居民的汽車催化轉化器刻字，以便將來抓到盜竊者時進行識別。活動名額有限，請提早註冊。

汽車的催化轉化器一直都是盜賊的盜竊目標，不僅拆卸方便，只需幾分鐘時間就能得手，且轉化器內有貴金屬售價不菲。亞市警察局與Purrfect Auto Service合作，將在5月20日早上9點至下午5點，舉辦催化轉化器蝕刻活動。Purrfect汽車服務技術人員會將居民車輛的車牌號刻在催化轉化器上，以便將來抓到盜竊者時進行車主識別。

該免費活動僅為亞凱迪亞居民提供，需要預約才能參加。空間有限，宜盡早註冊。註冊地址https://www.eventbrite.com/e/etch-catch-tickets-634252033907

另外，洛縣警局核桃和鑽石吧分局也已舉辦第二輪催化轉化器蝕刻便民活動。 該活動是當地警方為解決整個洛杉磯縣催化轉化器盜竊案上升而採取的行動。所有參與者都將在其汽車催化轉化器上刻上一個獨特識別號。 該號碼將起到防盜作用，也將為執法部門提供有價值信息，在隨後盜竊調查中找到車主信息。

此活動免費提供給所有參與者。但需要事先註冊。 由於名額有限，宜盡快報名：https://www.eventbrite.com/e/walnutdiamond-bar-sheriffs-station-catalytic-converter-etch-event-tickets-630439761297?aff=ebdssbdestsearch。詳情可洽(909) 859-2855 或電郵至 Heidy Villasenor at [email protected]

汽車 亞凱迪亞 鑽石吧

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