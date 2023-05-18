阿市小學附近高速公路擬擴建 家長居民齊反對

家長參加市議會，強烈反對擴建弗里蒙特小學旁邊的高速公路進行擴建。（市議會截屏）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉 （Alhambra）最近獲得交通撥款2.45 億元，市政府提議對市內高速公路坡道進行多項改革，其中一項是對弗里蒙特小學（Fremont Elementary）旁邊的高速公路進行擴建，但此項提議受到眾多市民、家長的強烈反對。

阿市日前召開市議會，當天議題並沒有關於弗里蒙特小學附近的高速公路擴建這項內容，但多名家長、市民參加此次公開的市議會，發聲強烈反對高速公路擴建計畫。

市民認為，如果此項擴建項目推出的話，可能會使當地街道變得不安全，同時車輛增多，也會造成空氣污染；阿市此次獲得2.45億元的撥款，這筆資金將影響該市未來數十年的交通，市民希望政府能妥善處理撥款，多用來投資 城市的基礎性建設，例如建設更寬闊的人行道、增加公交車站站點，這些投入將使城市街道更加安全。

一名居住在弗里蒙特小學附近的家長表示，拓寬道路並不能真正解決城市的交通問題，小學周邊經常有老人、兒童行走，人們喜歡在這裡散步，如果擴建高速公路出入口，將引來更多車流，對步行者帶來隱患，對在學校裡讀書的孩子帶來危害。

市民擔憂地指出，阿市近幾年行人被汽車 撞的交通事故時有發生，他強烈建議應盡可能減少馬路上的汽車駕駛數量，將這筆得之不易的資金用於實施行人和自行車安全計劃。

對於市民的反對聲音大，阿市議會目前沒有作出明確回應。城市副經理Randi L. Stover在給記者的一份郵件中指出，項目早期計劃涉及在弗里蒙特的Hellman十字路口增加一條轉彎車道，但市政府已關注新的選擇，不再增加額外的轉彎車道。