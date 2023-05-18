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手機攝影技巧講座 19日蒙市登場

記者張庭瑜／洛杉磯報導
由印太中心創辦人陳貴東主持的籌備會，許多熱心的僑領也一同參與了課程籌辦全程。（陳貴東提供）
由印太中心創辦人陳貴東主持的籌備會，許多熱心的僑領也一同參與了課程籌辦全程。（陳貴東提供）

印太研究中心、王以平手機攝影工作室，和中國文化大學南加州校友會畫家陳萍如會長贊助的藝文活動「手機認識、操作及攝影技巧與編輯」，將在5月19日（周五）免費舉行。這也是印太智庫中心首次舉辦藝文講座課程。

這場由三方合辦的免費教學活動「手機認識、操作及攝影技巧與編輯」講座，將於19日上午10時至12時在蒙市天仁輕鬆小站舉行，當天的課程將涵蓋多種實用的手機小技巧，讓參與者能夠更加熟練地使用手機。

這次課程將包含以下項目，讓參與者能更好地掌握iPhone的操作和攝影技巧：首先是學習使用虛擬e-SIM卡，實現一機兩號的便利性；接下來，透過長按應用程式圖標或圖片，探索使用捷徑功能的技巧；學習如何清理手機的記憶空間，包括應用程式和照片；在照片應用程式中建立相簿，以便更輕鬆地分類和搜尋照片；利用Notes拍攝文件並將其保存到照片中，方便且美觀。

主辦方邀請社區居民參加本次課程，課程由攝影師王以平擔任指導老師。如需聯繫他，可致電(909) 569-2755、造訪他的網站tonywangphoto.com，或透過電子郵件[email protected]聯繫。此外，主辦方也歡迎參與者對教學內容和方式提出建議，並推薦該課程給其他社群。

手機 攝影 加州

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