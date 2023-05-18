3台灣電影 入選西雅圖影展　

2023西雅圖國際影展多部臺灣獲獎，這些入圍電影展示了台灣電影在不同題材和風格上的多樣性。（臺灣書院提供）

2023西雅圖國際影展 （SIFF）將於5月11日至21日展開，台灣作品持續發熱，今年影展選映去年金馬獎最佳導演 《哈勇家》、最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》，以及台北電影 節最佳動畫片《素還真》三部精采的台灣電影參展，《哈勇家》導演陳潔瑤並獲邀參與映後座談。

《哈勇家》透過泰雅族部落三代同堂的家族成員，以泰雅族獨特的GAGA生活觀，探討族人如何面對傳統和現代價值的衝擊或融合，展現普世共鳴家庭故事主題；《一家子兒咕咕叫》展現導演詹京霖擅於對社會邊緣人物的關照，以寫實、內斂敘事風格，細細挖掘呈現養鴿人家不安且錯綜難解課題；《素還真》是台灣布袋戲奇幻冒險片，以素還真重回初出江湖，遭遇江湖凶險與生離死別，帶出各式各樣反派與內心世界。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院表示，創立於1976年的西雅圖國際影展，以支持獨立電影而聞名，被譽為世界50大不容錯過的影展之一，今年將放映來自74個國家264部影片，所選映的台灣作品均為一時之作，可呈現台灣電影創作內涵及國際能見度，線上影展將緊接實體影展於5月22日至28日放映。

更多詳情，請至影展官方網站查詢：https://www.siff.net/festival/programs-2023，歡迎踴躍參與。