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李臻燕辦攝影展 用鏡頭記錄中國抗疫與老百姓生活

記者張宏／洛杉磯報導
李臻燕展出多幅在疫情期間拍攝的作品，把人們抗擊疫情、鼓舞人心的畫面記錄下來，還要用攝影眼光去看去拍攝。（記者張宏／攝影）
李臻燕展出多幅在疫情期間拍攝的作品，把人們抗擊疫情、鼓舞人心的畫面記錄下來，還要用攝影眼光去看去拍攝。（記者張宏／攝影）

洛杉磯攝影家協會資深會員李臻燕日前在聖蓋博舉辦「疫境之外，共同戰勝疫情的故事和人物」個人疫情攝影展，將中國各城市的抗疫經歷濃縮在膠片裡，記錄大時代下普通民眾的生活和境遇。

李臻燕展出多幅在疫情期間拍攝的作品，她表示，要把人們抗擊疫情、鼓舞人心的畫面記錄下來，還要用攝影眼光去看去拍攝。像她拍攝的「採集完成」這幅作品，攝於2022年1月26日下午，當時接到杭州市衛健委的指令，不到一小時一支由 53 人組成的核酸採樣應急突擊隊集結完畢， 緊急支援杭州濱江片區的核酸採集工作。

在這次緊急支援的醫務人員中，有人剛下夜班，有人在輪班休息，還有人正在當班。大家在接到出征命令後，踴躍報名，迅速完成集結，讓人感動，這幅作品也獲得央視的攝影比賽大獎。

「疫情一家人」則反映疫情期間居家隔離的長時間共處反倒增加了親子交流的機會。該攝影作品攝於2022年初夏上海，剛解除近兩個半月封控的一家人首次走出家門的場景。「精准採樣」則拍攝了成都一名乒乓球教練要帶孩子們參加後天下午的比賽，為保證核酸檢測在48小時內，他選擇臨近半夜進行核酸檢測。

李臻燕表示，她從入行就認識到紀實攝影的價值，且持之以恆的堅持自己獨創的紀實攝影，形成自己紀實攝影風格。拍攝流性強，生活性強，記錄正在發生著巨大變化的普通民眾生活，在每一幅紀實攝影作品中展示觀念及主張，充分發揮攝影的紀錄特徵。她比較善於利用創意構圖和運用光線創造出富有情感和氛圍的畫面。包括用剪影，逆光、暖光等技巧，來強調主題或者營造紀實攝影照片的特定氛圍。

洛杉磯攝影家協會資深會員李臻燕日前在聖蓋博舉辦「疫境之外，共同戰勝疫情的故事和人...
洛杉磯攝影家協會資深會員李臻燕日前在聖蓋博舉辦「疫境之外，共同戰勝疫情的故事和人物」個人疫情攝影展。（主辦方提供）

攝影 疫情 檢測

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