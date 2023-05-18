移民紛入境 洛縣部分地區難負荷

隨著美國法典第42卷結束，加州移民服務組織準備迎接更多移民潮。(ABC 10）

洛杉磯 時報報導，川普政府（Trump）因應新冠疫情而將尋求庇護移民 拒之門外的美國法典第42卷（Title 42）日前到期，替移民提供服務的組織正準備迎接可能帶來的影響。不過，洛縣部分地區對於移民已經有點無法負荷。

總部位於洛杉磯的人道移民權利聯盟（Humane Immigrant Rights）執行主任賽莉斯（Angelica Salas）表示，預計相關需求會增加，但許多團體已建立基礎設施，且與當地組織建立夥伴關係，以應對移民潮。

他們估計，未來幾周將有更多人進入美國，這也意味著相關服務與資源將出現更多需求。自2020年3月該政策實施以來，這項受爭議的美國法典第42卷導致數百萬移民被驅逐。

如今該政策已到期。河濱縣非縣屬地的Galilee中心創始人戈麥斯（Gomez）表示，該組織日前接收從邊境附近其他中心轉來約兩輛公車的移民，已達最大容量。「儘管我們準備好迎接更多移民，但目前運動褲和內衣已快用完」他說。大多數移民會停留24至48小時，直到他們找到擔保人或親戚。

內陸移民司法聯盟（Inland Coalition for Immigrant Justice）是一個由35個團體組成，替該地區遊民提供服務的組織。該組織將召開緊急會議，評估美國法典第42卷終止對服務的影響。

而替移民和尋求庇護者提供法律援助的聖伯納汀諾社區服務中心執行董事阿瑪亞（Emilio Amaya）說，「我們已超出產能」他說，該中心通常一次可處理約25起案件，目前已超出兩倍。

為解決此問題，該中心將舉辦教育研討會，幫助人們提交文件，推動法律程序，幫助他們在等待期間，可獲得工作許可與相關資源。