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好萊塢無薪實習 華女怨遭騙

記者子為／洛杉磯報導
華生小陳申請到洛杉磯某影視公司的無薪實習，原以為可以收穫行業經驗，沒想到幹的事情不僅和電影無關，還需無償加班。（受訪者提供）
華生小陳申請到洛杉磯某影視公司的無薪實習，原以為可以收穫行業經驗，沒想到幹的事情不僅和電影無關，還需無償加班。（受訪者提供）

闖蕩好萊塢是許多年輕人的夢想，為了進入電影圈並積累經驗，有人會自願擔任無薪實習生，然而有公司會藉此壓榨實習生的勞動力。一華人學生申請到洛杉磯某影視公司的無薪實習，原以為可以收穫行業經驗，沒想到幹的事情不僅和電影無關，還需要無償加班，讓她感到被欺騙。

小陳在網路搜索勞動法後發現，無薪實習的實習生必須有所受益，而她不認為從這份工作中有任何收穫。她已經向洛縣勞工局（LA County Labor Department）反映，但目前仍未收到回覆。

華女小陳3月初通過求職網站Indeed看到S電影公司（化名）的招聘，職位是選角助理，招聘簡介表示會接觸到電影選角的過程。雖然該實習無薪，但出於多學習心態，小陳並沒有考慮薪資。投遞簡歷時，網頁顯示已有2000多人申請，小陳感覺此工作崗位競爭激烈，所以當得到面試機會時，她十分開心。

來公司面試後小陳很快就通過了，並和領導簽署了保密協議（NDA），和她同時進來的還有許多其他實習生。領導表示，實習時間為45天，之後淘汰80%的人，剩下的人轉正，淘汰的人也將得到公司的推薦信。

雖然覺得工作內容枯燥且重複，小李想至少在公司待到時裝秀結束，將這段經歷寫在簡歷上...
雖然覺得工作內容枯燥且重複，小李想至少在公司待到時裝秀結束，將這段經歷寫在簡歷上。（受訪者提供）

然而，在小陳上班的第一天，她發現這份工作和想像中很不一樣。領導表示，公司最近沒有和電影相關的項目，在準備一個叫「LA Fashion Show」的時尚活動，實習生們都應幫助籌備。

小陳的工作是在社媒上找模特，一個個發消息問對方想不想參加時裝秀。小陳感覺自己像個發小廣告的騷擾者，沒有什麼收穫，且時常要加班。小陳認為這不符合無薪實習的規範，並計畫離開公司。

公司另一個華人實習生小李比小陳早來一個月，她是作為製片助理被招進來。小李原以為會接觸到電影製片，但實際工作也是協助舉辦時裝秀，在社媒上找模特、設計師、攝影師等。公司承諾，等時裝周結束，之後會有和電影相關的工作。

小李表示，公司的實習生特別多，基本上每兩周會來一批，她剛來的那一周有六十多個新實習生。小李和很多實習生溝通過，大家都對「沒做和電影相關的事」有所抱怨。

為了解公司的立場和說法，記者發郵件至S電影公司，但截至發稿尚未收到回信。

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