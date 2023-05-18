律師：情節嚴重可舉報勞工局

精通勞工 法的律師杜惠莉指出，電影 行業因為很難進入，常會有無薪實習，這取決於年輕人是要錢、要經驗。根據相關規定，無薪實習必須滿足一定要求，比如提供給實習生有教育性的環境，工作內容有益於實習生，實習生的工作不能等同於正式員工等。如果實習生的工作是機械性的，無法給實習生帶來任何益處，公司就應該支付薪水。

據小陳指出，曾有一實習生提出想嘗試剪輯，表示希望公司可以培訓她，但領導拒絕並說「我沒打算教妳」。小陳和公司內非實習生的員工溝通過，她發現一位長期為公司服務的員工沒有固定工資，也沒有醫保，只有項目分成，小陳不知道他是合同工還是正職員工。

另外，還有一位非裔攝影 師也在免費為公司承擔攝影工作，他說只是為了能打入電影圈。

杜惠莉建議遇到類似情況的實習生多與公司溝通，說清楚來實習的目的，詢問公司能獲得什麼樣的機會。如果覺得工作不符合無薪實習的規範，也可以要求公司支付工資。如果情節嚴重，可以舉報至勞工局，勞工局屆時也會詢問是否有學到東西。她還建議，如果公司提供機會，作為新人就以學習為主，少一點計較，以此最大化自己的利益。