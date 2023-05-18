洛城「胖仔超市」台灣美食上架

胖仔超市（Fatty Mart）集市場、熱食吧、外賣櫃枱和現場用餐區為一身。 （記者張宏／攝影）

來自台灣，在Tiktok上有9萬名粉絲，在Instagram擁有10萬粉絲的網紅大廚郭大衛（David Kuo，譯音），不僅擁有自己的餐廳，11日在Venice地區開設一家集市場、熱食吧、外賣櫃枱和現場用餐區為一身的「胖仔超市」（Fatty Mart）。

視頻來源：記者張宏

戶外就餐區寬敞明亮。（記者張宏／攝影）

超市位於洛杉磯 西邊的Mar Vista，面積5000平方呎，包括乾貨、包裝麵條、冷飲、農產品、三明治和披薩餅及台灣料理、咖啡 和糕點。這家超市和一般超市不同的是，還設有熱食吧、外賣櫃枱和戶外用餐空間。郭大衛在社交網路上喜歡向人們展示美食 的外觀和味道，以及教授大家如何在家裡製作同樣的食物。

在Tiktok上有9萬名粉絲，在Instagram擁有10萬粉絲的網紅大廚郭大衛（David Kuo，譯音）。（官方網站）

來自台灣的他很喜歡台灣美食，所以在超市進門處貨架上放著我愛台灣（I Love Taiwan）字樣的帽子。他在當地也經營一家很受歡迎的台灣外賣餐廳。

開設一家超市，出售家鄉美食一直是郭大衛的夢想，如今終於美夢成真。超市雖然不大，但是寬敞明亮。入口處橘色的戶外就餐區，大概能坐40多人，方便人們在這裡休息吃外賣。現場還設有免費的水，體現老闆的貼心，牆上的壁畫也演繹著熱情和活力。

大蒜麵條一份12元。（記者張宏／攝影）

郭大衛來自台灣。（記者張宏／攝影）

超市內部按照類別分成不同區域。雖然剛開張，貨架上貨物還不算充盈，但是種類卻很豐富。 穿過擺放著乾貨、包裝麵條、調味品和零食的橙色通道。 有一個長長的冷櫃緊貼一面牆，用來裝飲料、酒精飲料或其他飲料，還有裝滿農產品和外賣便當盒。

韓式便當飯盒。（記者張宏／攝影）

郭大衛的理念是為當地提供多元文化美食，消除人們獲取優質食品的障礙。與當地種植者合作，提供優質原料製作美味的料理。一名客人最近品嚐了這裡的披薩讚不絕口，他自稱是披薩專家。他表示，披薩麵團和醬汁是最亮眼的，奶酪是配角。製作過程技術很紮實，麵團很好，裡面起泡，攪拌到合適的厚度，然後在高溫下煮熟，稍微咀嚼一下，還有一些漂亮的外殼起泡。

泰國的樂事薯片。（記者張宏／攝影）

但也有人吐槽這裡的商品比較雜亂，讓人不清楚這裡是超市還是咖啡店，還有人認為物品單價比較高。一名客人表示，他很高興看到這裡有亞洲的食物，比如來自泰國的蝦味樂事薯片，來自台灣的一些食物，但是魚露16元，蠔油8元就有點偏貴了。不過也有人表示，在西邊主流社區能買到亞洲食物已經很開心，當地物價本來就會高一些。

郭大衛的超市Fatty Mart，位於12210 Venice Blvd，Los Angeles。