洛縣推START運動 以社群廣告宣傳 防校園暴力

洛杉磯縣政委員韓珍妮領導一場預防校園暴力運動。(韓珍妮辦公室)

「感覺不對勁,防患於未然」(If it doesn’t feel right, it probably isn’t)。洛杉磯 縣近期發起一項新的教育活動,以社交媒體廣告和校內海報為特色,鼓勵高中生在目睹同學的擔憂或威脅行為時,聯繫縣心理衛生局的學校威脅評估響應隊(School Threat Assessment Response Team,START)。

影音:韓珍妮辦公室,後製:記者丁曙

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮(Janice Hahn)和洛縣心理健康 局局長黃麗莎(Lisa Wong,譯音)心理學博士推出了預防校園槍擊暴力宣傳運動。該START運動由心理健康專家組成,他們與學校和執法合作,應對可能導致校園暴力的行為。當聯繫到有可能對自己或他人構成威脅的學生時,該團隊會評估風險水平並對該學生實施有針對性的干預。

到目前為止,START運動的培訓和宣傳一直針對教師、學校管理人員和其他學校工作人員。研究表明,許多在學校實施暴力行為的青少年,通常會在社交媒體上和其他學生面前討論或提及他們的計畫。所以,有針對性的干預可以成功預防暴力,重要的是類似 START的運動由早期預警信號組成。