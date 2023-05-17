洛縣推START運動 以社群廣告宣傳 防校園暴力

洛杉磯縣政委員韓珍妮領導一場預防校園暴力運動。（韓珍妮辦公室）

「感覺不對勁，防患於未然」（If it doesn’t feel right, it probably isn’t）。洛杉磯 縣近期發起一項新的教育活動，以社交媒體廣告和校內海報為特色，鼓勵高中生在目睹同學的擔憂或威脅行為時，聯繫縣心理衛生局的學校威脅評估響應隊（School Threat Assessment Response Team，START）。

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影音：韓珍妮辦公室，後製：記者丁曙

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）和洛縣心理健康 局局長黃麗莎（Lisa Wong，譯音）心理學博士推出了預防校園槍擊暴力宣傳運動。該START運動由心理健康專家組成，他們與學校和執法合作，應對可能導致校園暴力的行為。當聯繫到有可能對自己或他人構成威脅的學生時，該團隊會評估風險水平並對該學生實施有針對性的干預。

到目前為止，START運動的培訓和宣傳一直針對教師、學校管理人員和其他學校工作人員。研究表明，許多在學校實施暴力行為的青少年，通常會在社交媒體上和其他學生面前討論或提及他們的計畫。所以，有針對性的干預可以成功預防暴力，重要的是類似 START的運動由早期預警信號組成。