網紅推AI虛擬女友 千人付費聊天

網紅瑪喬麗擁有180萬名粉絲，製作了一個人工智慧虛擬女友、名為「CarynAI」，是可以人工智慧語音聊天對話的網上機器人，希望可「治癒孤單」，卻也引發各界對網路倫理的關注。(圖取自瑪喬麗個人臉書)

社交媒體Snapchat網紅瑪喬麗(Caryn Marjorie)擁有180萬名粉絲，因想多和她的網路粉絲交流，製作了一個人工智慧 虛擬女友、名為「CarynAI 」，來自加州 ，是可以人工智慧語音聊天對話的網上機器人，目前超過千名用戶。

她希望，這個人工虛擬女友可以「治癒孤單」（cure loneliness）。

這個AI虛擬女友已受到廣大關注，也引發部分人士強烈反對，甚至收到死亡威脅，也引起關於聊天機器人道德規範的討論。

瑪喬麗在她的推特介紹自已是「第一個轉換成AI的影響者」（The first influencer transformed into AI），並推文表示，CarynAI是朝向治癒孤單方向邁出第一步。

今年23歲的瑪喬麗寫到，男士被告知要壓抑他們的情緒、隱藏男子氣概，不談遇到的難處。她想藉著CarynAI解決這個問題，與心理學家合作，增加聊天時的認知行為治療與辯證行為治療，有助於消除創傷、重建身心自信，重拾被疫情奪走的東西。

CarynAI網站指出，團隊耗費超過2000個小時設計與編碼聊天機器人，創造「沉浸式人工智慧體驗」。

根據「財富」（Fortune）雜誌報導，CaynAI在對「虛擬女友」進行一周的Beta測試後，已獲7萬1610元收入。報導指出，粉絲每分鐘支付1元使用聊天機器人，目前有超過1000名用戶。

CarynAI主要提供用戶緊密互動經驗，但不應有露骨的性互動。瑪喬麗表示，人工智慧虛擬女友並沒有被編碼設計如此做，她與團隊正在努力以防止再度發生。

聖他克拉拉大學應用倫理學中心網路倫理學主任雷庫（Irina Raicu）擔心，CarynAI可能「治癒孤單」的說法，並未獲得足夠心理學或社會學研究支持。這類型聊天機器人可能讓自以為可發揮影響力者、以及粉絲之間的準社會關係，增加「第二層不真實性」（a second layer of unreality）。尤其是瑪喬麗自稱，其為她的意識延伸，是有問題的。