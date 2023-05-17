槍枝暴力事件層出不窮，每當嚴重憾事再次發生，政府與民選官員最常推動的計畫之一就是「槍枝回購（gun buyback）」。民眾拿著不要的槍枝到指定地點回收，可以換得現金、禮物卡或者其他福利。

位於灣區的聖馬刁縣幾天前就才舉行大型槍枝回購活動，五個執法機關聯手，總共回收了264把槍。繳槍者可匿名，不會被詢問任何問題，依照繳交槍枝的不同而有不等的報酬。已經無法使用的槍枝可拿50元，手槍、霰彈槍、步槍可得100元，攻擊性武器以及「幽靈槍（ghost gun）」則能拿到200元。

無獨有偶，聖他克拉拉縣數周前也才投票 通過，每年將固定進行兩次槍枝回購。縣領導說，過往的槍支 回購都「非常成功」，每次都有數百件武器被交出。僅在去年的兩次槍支回購中，就收集了700多把槍支，其中有26件突擊式武器和7支幽靈槍。政府官員還表示，增加定期的槍支回購活動有助於讓武器遠離街頭，並把槍枝從可能傷害自己或他人的人手中奪走。

其實，居民如果有不要的槍枝，一般情況都能隨時與警方聯絡回收，只是沒有特別的獎賞。一位縣議員表示，定期的槍枝回購可以讓居民更方便地繳交不要的槍枝，並且能夠更廣為宣傳槍枝相關問題。

每次槍枝回購活動後，警方與政府官員都會公布成果，展示大批收來的槍械，畫面漂亮。上世紀90年開始，晚間新聞黃金時段就經常看到槍枝回購大成功的消息。不過，多年來大部分的研究都認為，槍枝回購活動對於阻止槍枝暴力並沒有太大的幫助。

經濟學家李維特（Steven D. Levitt）就曾在書中寫道：一大推閃閃發亮、令人膽寒的槍枝，旁邊圍繞著市長、警察 局長和社區反槍運動者。照起相來效果不錯，不過整個槍枝回購的意義也僅止於此。回收的槍枝不是陳年舊貨，就是已經報廢。槍枝回購的報酬太低，對於真正計畫用槍的人說，根本不算充分誘因。更何況，以同時間新上市的槍枝而言，回收的槍枝數量根本微不足道，槍枝回購對於降低犯罪的作用「杯水車薪都談不上」。

2021年5月一項針對槍枝回購的研究也指出，槍支回購對減少槍支犯罪或與槍支有關的暴力幾乎沒有作用。一個潛在的原因是，相較於流通在外的槍枝來說，回購槍枝的量實在太少。另一方面，槍枝回購的誘因很低，補償的金錢常比槍枝本身的價值還低。而且，槍枝回購也往往較容易吸引住得離城市較遠、收入中位數較高的人，他們是犯罪風險相對較低的人群。

也就是說，這些行之有年的槍枝回購活動，可以看作就是一場秀。或許能定期藉機推廣對於槍枝問題的重視，但別寄望槍枝回購能夠實質降低槍枝暴力。