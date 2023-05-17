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蓋蒂中心夏季免費音樂會 日期、卡司一次看

記者朱敏梓／洛杉磯報導
往年「OFF THE 405」戶外音樂會的盛況。（GETTY CENTER）
往年「OFF THE 405」戶外音樂會的盛況。（GETTY CENTER）

洛杉磯蓋蒂中心（The Getty Center）是國際知名的文化和藝術聖地，其一年一度的戶外夏季音樂會系列「OFF THE 405」也將在夏日回歸，從5月20日至8月26日期間的特定周六晚上舉行，將當下最有人氣的樂隊帶到舞台上。

音樂會將於下午6點至9點舉行，從熱鬧的現場DJ打碟開始，參與者可以攜帶自己的野餐用品，也可以在演出開始前購買食品和飲料。這一系列音樂會全免費，但需要提前在www.getty.edu預約以獲得通行證。

今年完整陣容如下：

5月20日

灣區知名的流行音樂家Chrystia Tia Cabral，藝名為Spelling將帶來炸裂的開場演出，Chrystia於2017年9月發行了她的首張專輯「我的萬神殿」，被Pitchfork評價為「年度最大黑馬之一」。

6月24日

被稱為「節拍科學家」的Makaya McCraven將演奏他的後流派爵士樂改編曲，這些改編曲受到嘻哈、電子樂和民間流派的一系列藝術家的影響。

7月22日

來自尼日（Niger）的Etran de L’Aïr樂隊將帶來獨特的「非洲布魯斯」演奏，在音樂中享受別樣異域風情。

7月29日

來自紐約布魯克林（Brooklyn）Habibi樂隊成員之一的Rahill將展示她自己的「迷幻搖滾」流行曲目。

8月26日

英國薩克斯管演奏家和詩人Alabaster DePlume將詩歌和音樂相結合，帶來獨特的體驗。

蓋蒂中心停車收費20元（或下午3點後收費15元，下午6點後收費10元）。在使用當日停車票前往音樂會系列之前，參觀蓋蒂別墅「Getty Villa」還可享受「一次付費，兩次停車」的優惠。

爵士樂 灣區 洛杉磯

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