「君子近庖廚」創意料理美味、造型驚豔 烹飪賽慶母親節

所有獲獎者一同合影，並手持自己贏得的獎盃和紀念品。（記者張庭瑜／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會舉辦第36屆母親節 慶祝大會，並舉辦「君子近庖廚」-新好男人烹飪大賽。最年輕參賽者僅18歲。

第一組的參賽者們將烹飪作品展示給民眾，讓民眾近距離欣賞每道菜的美味和精湛技藝。（記者張庭瑜／攝影）

第三組的參賽者們將烹飪作品展示給民眾。（記者張庭瑜／攝影）

比賽共有三組人馬參賽，共計15位參賽者，包括高文龍（福全養生清蒸鱈魚）、邱啟宜（客家雙雄：改良版客家小炒和葷素各一盤）、張自豪（香辣港式豆腐）、李金生（甜椒榨菜炒肉絲）、王竹青（龍鳳呈祥龍蝦沙拉）、孔憲評（鹽酥雞）、寧忠君（奶油蔬菜三文魚）、吳東華（婆婆媽媽升官發財棺材板）、肖偉（蒜泥白肉）、傅子豪（牛排）、陳志聖（自製臘肉炒菠菜）、黃永鉅（客家湯圓）、Bobby 黃（牛排）、倪北嘉（12345排骨）、喬欣（橫行霸道芙蓉大螃蟹）。

傅子豪為最年輕的參賽者，展現出了台風穩健的烹飪技巧，也吸引眾多民眾為他拍照。他的年輕和活力也為他的烹飪作品增添了獨特魅力。（記者張庭瑜／攝影）

傅子豪與家人一同合影，媽媽和姊姊的臉上都洋溢著驕傲的神情。（記者張庭瑜／攝影）

18歲的傅子豪為最年輕的參賽者。他在媽媽的鼓勵下參賽，並選用高價位的肉部位烹調。

經過評審團的嚴格評選，王竹青以他精心製作的龍蝦沙拉獲得冠軍。這道菜不僅味道出眾，在造型和創意方面也表現出色。其他獎項得主包括最佳造型創意獎：吳東華的婆婆媽媽升官發財棺材板；最佳口味獎：孔憲評的鹽酥雞。前三名尚有第三名：Bobby黃的海膽牛排，第二名肖偉的蒜泥白肉。此外，傅子豪因為展現出特別潛力獲得特別潛力獎。

肖偉所製作的蒜泥白肉，因其獨特的造型引起民眾矚目，吸引大家紛紛上前拍照。（記者張庭瑜/攝影）

當天烹飪大賽評委包括世界日報社長于趾琴、總統府國策顧問田詒鴻、中華航空公司美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、偉博文化公司董事長張靖宇 、美食專家林慧懿、李錦記名廚楊利華等嘉賓。