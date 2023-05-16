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南加大專院校聯合校友會慶母親節 百歲媽媽等18位母親獲表揚

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
好媽媽們與他們的家人一同合影，其中最年長的一位更是百歲人瑞胡萍。這張合影呈現了多代家庭的團聚和幸福。（記者張庭瑜／攝影）
好媽媽們與他們的家人一同合影，其中最年長的一位更是百歲人瑞胡萍。這張合影呈現了多代家庭的團聚和幸福。（記者張庭瑜／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會5月14日（周日）舉辦第36屆母親節慶祝大會，向多位好母親、婆婆和岳母們致敬。今年共有18位媽媽因卓越表現獲表揚，其中最年長者年齡達100歲。另有一位媽媽在某天失去視力後，並沒有自暴自棄，反而自學薩克斯風、葫蘆絲、盲文等多項技能。

好媽媽們與他們的家人一同合影，並高舉著獲得的獎牌，不少兒女展現出驕傲和喜悅的笑容...
好媽媽們與他們的家人一同合影，並高舉著獲得的獎牌，不少兒女展現出驕傲和喜悅的笑容。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任，蒞臨現場，為優秀媽媽頒發獎牌表示敬意。

今年獲頒好媽媽獎的得主包括胡萍、童陳愛雪、顏彩雪、黃寶仲、賴羅正子、榮素萍、秦力勝、唐楚媛、楊華新、雲莉華、曹靜永、鄭怡薇、劉榕、官慧珍、謝丹梨、中山葵、張桂芳和吳靜。

百歲人瑞胡萍的精神和毅力讓許多觀眾感動不已。（記者張庭瑜／攝影）
百歲人瑞胡萍的精神和毅力讓許多觀眾感動不已。（記者張庭瑜／攝影）

其中100歲的人瑞胡萍，於1949年與丈夫移居台灣後，學習專業旗袍製作補貼家計，並培育子女完成大學學業。她1980年移民美國後，展現了堅韌不拔的精神，積極參與社團活動，並熱中回饋社會，定期參與慈善活動。胡萍儘管已達百歲，依然保持著健康的身體、敏銳的感官，並且能夠獨立生活。

由美國客家聯合會推薦的92歲童陳愛雪，出生於台北，具有聰穎開朗的個性。她1948年嫁給從上海來台灣做生意的童允良，1972年隨夫婿和四個子女移民美國。在新的環境中，她努力工作，照顧家人，給予子女無私的教育。童陳愛雪非常重視教育，培育出四位優秀子女，每個人都有專業領域。長女Inda是仁愛醫療集團多加聯醫療網的資深副總裁和副執行長，旗下擁有十家醫院。

唐楚媛女士展現出她非凡的音樂才華，為觀眾呈現了精彩的葫蘆絲演奏表演。（記者張庭瑜...
唐楚媛女士展現出她非凡的音樂才華，為觀眾呈現了精彩的葫蘆絲演奏表演。（記者張庭瑜／攝影）

唐楚媛由紀欽耀頒發獎牌，她展示出一個開心的笑容，表達對這份嘉獎的喜悅和感激之情。...
唐楚媛由紀欽耀頒發獎牌，她展示出一個開心的笑容，表達對這份嘉獎的喜悅和感激之情。（記者張庭瑜／攝影）

由巴沙迪那盲人俱樂部推薦的75歲唐楚媛育有二女，她1988年隨父親申請移民美國，當保母維持生計。1993年，她因眼睛病變被診斷為全盲。儘管如此，她不屈服於命運，反而更堅強地面對人生挑戰。憑藉著天生的音樂細胞和不斷的努力，她學會了多種樂器，如葫蘆絲、薩克斯風等。她先後加入博愛藝術團和喜樂合唱團，20多年來，她不定期地到養老院和教堂演出，關懷老人並奉獻愛心。

由華裔殘障者家長協會推薦的59歲中山葵，是15歲自開症男孩Tony的媽媽。自從Tony五歲被診斷為自閉症後，中山葵毫無怨言地接受挑戰，並積極參與兒子的康復訓練。她安排鋼琴、小提琴、打鼓和繪畫等課程，豐富兒子的生活，幫助他更好地融入社會。

亦由華裔殘障者家長協會推薦的46歲吳靜，是兩個孩子的母親。她的大兒子十歲，患有自閉症和多動症，小女兒是普通兒童。20年前，吳靜從廣州到美國攻讀碩士學位，畢業後從事設計和個人財務規劃工作。自從兒子三歲被確診，吳靜一直兼顧工作和照顧孩子的各種活動，並積極利用保險、社區資源以及地區中心等渠道，與家庭成員共同為孩子建立健全且豐富的支持體系。

頒獎活動中，全盲的唐楚媛為觀眾展示她的音樂才能，吹奏薩克斯風和葫蘆絲，贏得在場觀眾熱烈喝彩。

好媽媽們與他們的家人一同合影，並高舉著獲得的獎牌，不少兒女展現出驕傲和喜悅的笑容...
好媽媽們與他們的家人一同合影，並高舉著獲得的獎牌，不少兒女展現出驕傲和喜悅的笑容。（記者張庭瑜／攝影）

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